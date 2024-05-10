Зеленский подтвердил начало российского наступления в Харьковской области

Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские оккупанты начали новую волну наступления на Харьковщине. Сейчас там продолжаются жесткие бои.

Об этом, как передает издание OBOZ.UA, глава государства сказал на совместном брифинге в Киеве с лидером Словакии Зузаной Чапутовой в пятницу, 10 мая.

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Российское наступление на Харьковщине

"Россия начала волну контрнаступательных действий в этом направлении. Украина встретила их нашими войсками, бригадами и артиллерией", — сказал Зеленский, подтверждая начало наступления в Харьковской области.

Он добавил, что попытка оккупантов прорвать оборону украинских защитников была утром. Но бойцы артиллерийским огнем наступление отбили.

По словам главы государства, россияне могут перебрасывать на это направление еще большее количество войск и других ресурсов. Однако подчеркнул, что военное командование знало о вражеских планах и готово дать достойный отпор.

Напомним, российские захватчики ужесточили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Прежде всего, под прицелом врага — город Волчанск.

В связи с этим в городе и близлежащих населенных пунктах Харьковщины происходит эвакуация населения.