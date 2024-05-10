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Окупанти посилили обстріли на півночі Харківщини — в ОВА розповіли про ситуацію

10 травня 2024 12:14
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Козюк Тетяна
редактор
Окупанти посилили обстріли на півночі Харківщини — в ОВА розповіли про ситуацію
Наслідки обстрілів Харківщини. Фото архівне: Олег Синєгубов
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога — місто Вовчанськ. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в п`ятницю, 10 травня.

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"Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ", — написав Синєгубов, говорячи про збільшення кількості обстрілів Харківщини. 

Він додав, що ворог застосовує різні види озброєння: КАБи, РСЗВ та артилерію. Крім того, намагається прорвати кордон за допомогою диверсійно-розвідувальних груп. 

Голова ОВА закликав цивільне населення перебувати в укриттях. 

"Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям", — написав Синєгубов. 

Разом з тим, у ОВА запевнили, що Сили оборони контролюють ситуацію, стримують противника та завдають йому чималих втрат.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", — написав Синєгубов. 

Ситуація на Харківщині
Скриншот

 

Нагадаємо, уночі 10 травня російські окупанти завдали удару по району житлової забудови Харкова. Унаслідок обстрілу у приватних будинках спалахнули пожежі. 

Згодом у поліції показали відео наслідків обстрілу. 

війна
ЗСУ
Харків
росіяни
Харківська область
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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