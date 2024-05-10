Окупанти посилили обстріли на півночі Харківщини — в ОВА розповіли про ситуацію

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото архівне: Олег Синєгубов

Російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога — місто Вовчанськ.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в п`ятницю, 10 травня.

Читайте також:

Обстріли Харківщини

"Окупанти посилили обстріли на північному напрямку. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ", — написав Синєгубов, говорячи про збільшення кількості обстрілів Харківщини.

Він додав, що ворог застосовує різні види озброєння: КАБи, РСЗВ та артилерію. Крім того, намагається прорвати кордон за допомогою диверсійно-розвідувальних груп.

Голова ОВА закликав цивільне населення перебувати в укриттях.

"Закликаємо цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, адже для ворога немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільним беззбройним людям", — написав Синєгубов.

Разом з тим, у ОВА запевнили, що Сили оборони контролюють ситуацію, стримують противника та завдають йому чималих втрат.

"Збройні сили України впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", — написав Синєгубов.

Скриншот

Нагадаємо, уночі 10 травня російські окупанти завдали удару по району житлової забудови Харкова. Унаслідок обстрілу у приватних будинках спалахнули пожежі.

Згодом у поліції показали відео наслідків обстрілу.