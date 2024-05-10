У Вовчанську на Харківщині масово евакуюють цивільних

Евакуація на Харківщині. Фото архівне: ГО "Я Врятований"

У місті Вовчанськ та прилеглих населених пунктах Харківщини відбувається евакуація населення. Причиною цьому є масовані російські обстріли.

Про це розповів очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі, передає Громадське радіо.

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За словами Гамбарашвілі, переважна частина місцевих евакуюються власним транспортом. Однак, хто такої можливості не має, людям допомагають волонтери та правоохоронці.

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів", — сказав Гамбарашвілі.

Він додав, що наразі російські окупанти масовано обстрілюють місто та навколишні населені пункти. На щастя, інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає.

"Місцеві кажуть, що такого обстсрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють", — сказав Гамбарашвілі.

Нагадаємо, російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога — місто Вовчанськ.

Крім того, уночі 10 травня РФ обстріляла Київський район Харкова. Внаслідок атаки ворога постраждали 26 будинків.