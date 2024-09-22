Обстрел Харькова 21 сентября — Россия попала КАБом по многоэтажке

Пострадавший дом. Иллюстративное фото: Национальная полиция

Поздним вечером, 21 сентября, россияне атаковали Харьков КАБами. Один из них попал по многоэтажке, в результате чего пострадали 12 человек.

Об этом в своих Telegram-каналах сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харькова вечером 21 сентября

В 23:31 Терехов сообщил, что подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. К настоящему времени было известно о 12 пострадавших.

Позже, в 23:49, он уточнил, что на месте прилета горят несколько авто, а в близлежащих многоэтажках у места удара выбиты стекла. 60 жителей пострадавшего дома были эвакуированы.

Синегубов в 00:06 дополнил, что попадание было в Шевченковском районе Харькова. В результате удара пострадали 12 человек, среди них один ребенок. Напротив дома горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль.

Согласно сообщению Терехова в 00:22, среди пострадавших трое несовершеннолетних. Одному ребенку 8 лет, еще двум подросткам по 17 лет.