Вибухи у Харкові 21 вересня

У Харкові пролунав вибух — Росія влучила у багатоповерхівку
Вибухи у Харкові пролунали ввечері зараз, 21 вересня. Причиною став пуск КАБів росіянами.
Про це у своєму Telegram повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вибухи у Харкові ввечері 21 вересня
"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні — ворог здійснив пуски КАБів", — йдеться у повідомленні Терехова о 23:00.
Водночас Синєгубов підтвердив інформацію, проте у його дописі мова йшла про один удар. Через декілька хвилин він уточнив, що було два прильоти.
Через декілька хвилин мер Харкова уточнив, що за попередніми даними приліт був в житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі встановлюється.
Де оголошено тривогу
Станом на 23:09 мапа повітряних тривог має наступний вигляд.
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