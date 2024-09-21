Вибухи у Харкові 21 вересня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Вибухи у Харкові пролунали ввечері зараз, 21 вересня. Причиною став пуск КАБів росіянами.

Про це у своєму Telegram повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Вибухи у Харкові ввечері 21 вересня

"У Харкові чутно звуки вибухів! Будьте обережні — ворог здійснив пуски КАБів", — йдеться у повідомленні Терехова о 23:00.

Водночас Синєгубов підтвердив інформацію, проте у його дописі мова йшла про один удар. Через декілька хвилин він уточнив, що було два прильоти.

Через декілька хвилин мер Харкова уточнив, що за попередніми даними приліт був в житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі встановлюється.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:09 мапа повітряних тривог має наступний вигляд.