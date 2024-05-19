Россияне дважды ударили по одной улице в Харьковской области — количество пострадавших выросло

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В воскресенье, 19 мая, второй раз ударили по месту, где уже работали спасатели в Харьковской области. Известно о пяти погибших и 16 пострадавших, среди них 8-летний ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Харьковщины 19 мая

19 мая, около 11 утра, полиция получила сообщение об атаке на село Черкасская Лозовая, входящее в состав Малоданиловской общины Харьковской области. Россияне нанесли удар по базе отдыха расположенного на берегу озера. На место происшествия прибыли правоохранители и врачи. Однако через 20 минут после их прибытия улица снова была обстреляна.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: Национальная полиция

На данный момент сообщается о пяти погибших и шестнадцати раненых, среди которых восьмилетний ребенок. Восемь человек находятся в критическом состоянии. Также среди пострадавших полицейский и медик, которые приехали на вызов, чтобы оказать помощь, но были травмированы повторное второе нападение. В полиции Харьковщины сообщили, что одна из погибших – женщина на 7-м месяце беременности.

Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

Последствия обстрелов. Фото: Национальная полиция

Известно, что россияне для атаки применили ракеты "Искандер-М", а также снова применили тактику "двойных ударов", направленную на уничтожение гражданских людей, медиков и спасателей.

Последствия обстрелов. Фото: Национальная полиция

"Сколько еще жизней должен унести этот безжалостный враг, чтобы мир наконец понял: это не война, это террор? Террор против мирных жителей, против нашего права на жизнь, против всего человечного и справедливого. Каждая ракета, каждый снаряд, каждый взрыв – это прямое" нарушение всех международных норм, это преступление против человечества", — прокомментировал атаку мэр Харькова Игорь Терехов.

Сообщение Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Фото: скриншот

Сообщение национальной полиции Украины. Фото: скриншот

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в Харьковском районе в воскресенье, 19 мая, раздавались взрывы. Во время вражеских обстрелов зафиксировано попадание.

Также мы писали, что за прошедшие сутки россияне продолжали обстреливать Харьковскую область. В результате вражеских атак в области были ранены по меньшей мере 11 человек.