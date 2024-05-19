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У Харківському районі зафіксовано влучання, є постраждалі, — ОВА

19 травня 2024 11:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Вибухи у Харкові вдень 19 травня
Швидка допомога. Ілюстративне фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківському районі у неділю, 19 травня, лунали вибухи. Під час ворожого обстрілу зафіксовано влучання.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Зафіксовані удари в Харківському районі", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією Синєгубова, внаслідок обстрілу є постраждалі. Дані уточнюються.  

Водночас він попередив мешканців області, що загроза повторних ударів залишається.

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Скриншот допису Синєгубова

Згодом Синєгубов уточнив, що через ворожу атаку поранено шість людей. Окупанти влучили по Малоданилівській громаді Харківського району.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.

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