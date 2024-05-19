Вибухи у Харкові вдень 19 травня

Швидка допомога. Ілюстративне фото: відкриті джерела

У Харківському районі у неділю, 19 травня, лунали вибухи. Під час ворожого обстрілу зафіксовано влучання.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Зафіксовані удари в Харківському районі", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією Синєгубова, внаслідок обстрілу є постраждалі. Дані уточнюються.

Водночас він попередив мешканців області, що загроза повторних ударів залишається.

Скриншот допису Синєгубова

Згодом Синєгубов уточнив, що через ворожу атаку поранено шість людей. Окупанти влучили по Малоданилівській громаді Харківського району.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.