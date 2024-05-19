Вибухи у Харкові вдень 19 травня

У Харківському районі зафіксовано влучання, є постраждалі, — ОВА
У Харківському районі у неділю, 19 травня, лунали вибухи. Під час ворожого обстрілу зафіксовано влучання.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Вибухи на Харківщині 19 травня
"Зафіксовані удари в Харківському районі", — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією Синєгубова, внаслідок обстрілу є постраждалі. Дані уточнюються.
Водночас він попередив мешканців області, що загроза повторних ударів залишається.
Згодом Синєгубов уточнив, що через ворожу атаку поранено шість людей. Окупанти влучили по Малоданилівській громаді Харківського району.
Нагадаємо, у більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Громадян попереджають про ракетну небезпеку.
Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.
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