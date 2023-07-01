Россияне в очередной раз обстреляли Харьковщину: среди раненых — ребенок

Следствия обстрелов РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Сегодня, 1 июля, российские оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области. В результате ранения получили четверо мирных жителей, среди них ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По словам следователей, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру города из РСЗО. Из-за атаки повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Остатки российской ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кто пострадал

Среди пострадавших 65-летняя женщина, двое мужчин 39 и 77 лет и 14-летний мальчик.

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"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны... В настоящее время прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят первоочередные следственные действия", — говорится в сообщении.

Последствия российских обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в Украине идентифицировали двух российских оккупантов, которые в прошлом году из танка обстреливали село в Харьковской области. Им заочно сообщили о подозрении.