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Россияне в очередной раз обстреляли Харьковскую область: среди раненых — ребенок

1 июля 2023 17:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россияне в очередной раз обстреляли Харьковщину: среди раненых — ребенок
Следствия обстрелов РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 1 июля, российские оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области. В результате ранения получили четверо мирных жителей, среди них ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По словам следователей, россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру города из РСЗО. Из-за атаки повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

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Остатки российской ракеты. Фото: Харьковская областная прокуратура

Кто пострадал

Среди пострадавших 65-летняя женщина, двое мужчин 39 и 77 лет и 14-летний мальчик.

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"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны... В настоящее время прокуроры во взаимодействии со следователями полиции проводят первоочередные следственные действия", — говорится в сообщении.

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Последствия российских обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в Украине идентифицировали двух российских оккупантов, которые в прошлом году из танка обстреливали село в Харьковской области. Им заочно сообщили о подозрении.

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