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Росіяни вчергове обстріляли Харківщину: серед поранених — дитина

1 липня 2023 17:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни вчергове обстріляли Харківщину: серед поранених — дитина
Наслідки обстрілів РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Сьогодні, 1 липня, російські окупанти обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Внаслідок цього поранення отримали четверо мирних жителів, серед них дитина.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За словами слідчих, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста з РСЗВ. Через атаку пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

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Залишки російської ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

Хто постраждав

Серед постраждалих 65-річна жінка, двоє чоловіків 39 та 77 років та 14-річний хлопчик.

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"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни... Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії", — йдеться у повідомленні.

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Наслідки російських обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Україні ідентифікували двох російських окупантів, які минулого року з танка обстрілювали село на Харківщині. Їм заочно повідомили про підозру. 

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