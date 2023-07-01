Росіяни вчергове обстріляли Харківщину: серед поранених — дитина

Наслідки обстрілів РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 1 липня, російські окупанти обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Внаслідок цього поранення отримали четверо мирних жителів, серед них дитина.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За словами слідчих, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста з РСЗВ. Через атаку пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Залишки російської ракети. Фото: Харківська обласна прокуратура

Хто постраждав

Серед постраждалих 65-річна жінка, двоє чоловіків 39 та 77 років та 14-річний хлопчик.

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"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни... Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російських обстрілів. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, в Україні ідентифікували двох російських окупантів, які минулого року з танка обстрілювали село на Харківщині. Їм заочно повідомили про підозру.