Росіяни вчергове обстріляли Харківщину: серед поранених — дитина
Сьогодні, 1 липня, російські окупанти обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Внаслідок цього поранення отримали четверо мирних жителів, серед них дитина.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Що пошкодили росіяни
За словами слідчих, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста з РСЗВ. Через атаку пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Хто постраждав
Серед постраждалих 65-річна жінка, двоє чоловіків 39 та 77 років та 14-річний хлопчик.
Правоохоронці розслідують черговий злочин армії РФ
"За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни... Наразі прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять першочергові слідчі дії", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні ідентифікували двох російських окупантів, які минулого року з танка обстрілювали село на Харківщині. Їм заочно повідомили про підозру.