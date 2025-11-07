Терехов рассказал, как восстанавливают Харьков и прифронтовые города Украины

Игорь Терехов. Фото: infocity.kharkiv.ua

Мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов объяснил, как должно происходить восстановление прифронтовых населенных пунктов, чтобы люди могли вернуться домой. По его словам, средств всегда не хватает, поскольку разрушения очень масштабные.

Об этом Игорь Терехов сказал в эфире телемарафона.

Восстановление прифронтовых городов

Терехов отметил, что Харьков подвергся самым масштабным разрушениям среди всех крупных городов Украины.

"Мы имеем сегодня, начиная с начала войны 12 тысяч разрушенных или поврежденных зданий, среди которых 9 тысяч — жилые. Огромные средства нужны на восстановление", — говорит он.

По его словам, Харьков не может отстроиться только за счет городского или государственного бюджета. Город активно привлекает кредиты от международных финансовых институтов, чтобы обеспечить себя средствами для реконструкции.

"Уже сделано много, но работы впереди еще больше — и все это только для того, чтобы жители могли вернуться домой", — заявил Терехов.

Известно, что только в течение октября российские оккупанты нанесли по Харькову 80 ударов. Враг повредил 171 жилой дом, часть из которых не подлежит восстановлению.

Напомним, 2 ноября российские захватчики атаковали Харьков. Под ударом противника оказались Индустриальный и Киевский районы города.

Ранее Терехов рассказал, как происходило восстановление жилых домов в Харькове течение октября после российских обстрелов.