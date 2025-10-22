Взрывы в Харькове днем 22 октября — РФ атакует дронами

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

В Харькове днем 22 октября прозвучало несколько мощных взрывов. Российские войска атакуют город ударными дронами.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Харькове 22 октября

В 10:55 Терехов написал, что в Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание. По предварительной информации — прилетел вражеский "шахед". На месте попадания пожар. Информация уточняется.

Незадолго в городе раздавались повторные взрывы в том же районе.

Скриншот сообщений Игоря Терехова

"Третий взрыв! Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников — в небе над городом еще есть боевые дроны врага. Будьте осторожны!" — сообщил городской голова.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Уже в 11:09 мэр Харькова написал, что в Холодногорском районе есть пострадавшие, среди которых могут быть маленькие дети. В то же время он добавил, что эта информация требует уточнения.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Позже Игорь Терехов в 11:12 написал, что произошло попадание в частный детский сад в Холодногорском районе, есть раненые дети. На месте удара — сильный пожар.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, ночью 22 октября российские войска совершили массированную атаку по Украине. На это отреагировал Владимир Зеленский. По его словам, разговоры Кремля о "дипломатии" не имеют никакого веса.

Так, в Киевской области от обстрелов погибла мать с детьми. Тела семьи нашли среди руин частного дома.