Россияне ударили по Харькову – есть пострадавшие

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

В среду, 2 октября, российские военные ударили по жилому дому в Харькове. Известно о семи пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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Обстрел Харькова 2 октября

Синегубов подтвердил, что один из снарядов попал в пятиэтажный жилой дом, повредив фасад между третьим и четвертым этажами. Он добавил, что семь человек получили ранения.

В результате атаки вспыхнули по меньшей мере десять автомобилей. На месте работают экстренные службы, эвакуируя жильцов дома и ликвидируя пожар.

Глава Харьковской ОВА отметил, что еще один снаряд ударил по лесополосе.

Скриншот сообщений Синегубова

Напомним, взрывы были слышны в Херсоне вечером 2 октября. В городе не была объявлена воздушная тревога.

Ранее мы писали, что во время обстрела города Купянск Харьковской области российские снаряды попали рядом со станцией скорой помощи. Поврежден транспорт, пострадал один из водителей.