Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Россияне ударили по жилому дому в Харькове — есть пострадавшие arrow

Россияне ударили по жилому дому в Харькове — есть пострадавшие

2 октября 2024 23:23
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Россияне ударили по Харькову – есть пострадавшие
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В среду, 2 октября, российские военные ударили по жилому дому в Харькове. Известно о семи пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Харькова 2 октября

Синегубов подтвердил, что один из снарядов попал в пятиэтажный жилой дом, повредив фасад между третьим и четвертым этажами. Он добавил, что семь человек получили ранения.

В результате атаки вспыхнули по меньшей мере десять автомобилей. На месте работают экстренные службы, эвакуируя жильцов дома и ликвидируя пожар.

Глава Харьковской ОВА отметил, что еще один снаряд ударил по лесополосе.

Синегубов о российских ударах по Харькову 2 октября
Скриншот сообщений Синегубова

Напомним, взрывы были слышны в Херсоне вечером 2 октября. В городе не была объявлена воздушная тревога.

Ранее мы писали, что во время обстрела города Купянск Харьковской области российские снаряды попали рядом со станцией скорой помощи. Поврежден транспорт, пострадал один из водителей.

война Харьков взрыв Харьковская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:08 В AP видят отступление из Угледара следствием отказа Украине атаковать вглубь РФ

00:07 Нардеп заявила, что прожиточный минимум в бюджете занижен втрое

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления

23:56 Энергетикам удалось восстановить питание поврежденной линии ЗАЭС

23:53 Во Львове судили военного, который начислял премии нетрезвым подчиненным

23:52 Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову и показал последствия

23:38 Повестки Укрпочтой — в ТЦК заявили, что в случае игнорирования объявят в розыск

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Срочная новость

23:33 По всей Украине взвыли сирены — враг устроил мощную атаку БпЛА

23:30 Более 100 человек обвинили P. Diddy — сколько лет самой молодой жертве

23:23 Россияне ударили по жилому дому в Харькове — есть пострадавшие

00:08 В AP видят отступление из Угледара следствием отказа Украине атаковать вглубь РФ

00:07 Нардеп заявила, что прожиточный минимум в бюджете занижен втрое

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления

23:56 Энергетикам удалось восстановить питание поврежденной линии ЗАЭС

23:53 Во Львове судили военного, который начислял премии нетрезвым подчиненным

23:52 Зеленский отреагировал на российский удар по Харькову и показал последствия

23:38 Повестки Укрпочтой — в ТЦК заявили, что в случае игнорирования объявят в розыск

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Срочная новость

23:33 По всей Украине взвыли сирены — враг устроил мощную атаку БпЛА

23:30 Более 100 человек обвинили P. Diddy — сколько лет самой молодой жертве

23:23 Россияне ударили по жилому дому в Харькове — есть пострадавшие

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:19 В Раде сообщили, заложены ли в новом госбюджете средства на развитие АЭС

Text

10:23 Нардеп раскритиковал увеличение расходов на чиновников в госбюджете

Text

08:00 Массовая казнь пленных военных ВСУ и новый генсек в НАТО — эфир Ранок.LIVE

1 октября 2024
Text

22:27 Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября