Окупанти обстріляли станцію швидкої допомоги на Харківщині — постраждав водій

Окупанти обстріляли станцію "швидкої" на Харківщині — медики показали наслідки
Під час обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині російські снаряди влучили поряд зі станцією швидкої допомоги. Пошкоджено транспорт, постраждав один з водіїв.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області у середу, 2 жовтня.
На Харківщині медики потрапили під обстріл
Як розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 1 жовтня під час обстрілу Куп’янська касетними боєприпасами сталося влучання поряд з місцем розташування структурного підрозділу "екстренки".
З місця обстрілу госпіталізовано водія "швидкої" з діагнозом акубаротравма. Пошкоджено чотири автомобілі ЕМД. Згорів один гараж.
"Завдяки рішучим і швидким діям співробітників відділення ДСНС, КП "Куп’янський водоканал" пожежу було локалізовано, майно врятоване", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на Харківському напрямку ускладнилася обстановка. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.
Також Новини.LIVE повідомляли, що підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів.
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