Окупанти обстріляли станцію швидкої допомоги на Харківщині — постраждав водій

Наслідки удару по медиках на Харківщині. Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

Під час обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині російські снаряди влучили поряд зі станцією швидкої допомоги. Пошкоджено транспорт, постраждав один з водіїв.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області у середу, 2 жовтня.

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Пошкоджена машина швидкої допомоги. Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

На Харківщині медики потрапили під обстріл

Як розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 1 жовтня під час обстрілу Куп’янська касетними боєприпасами сталося влучання поряд з місцем розташування структурного підрозділу "екстренки".

З місця обстрілу госпіталізовано водія "швидкої" з діагнозом акубаротравма. Пошкоджено чотири автомобілі ЕМД. Згорів один гараж.

"Завдяки рішучим і швидким діям співробітників відділення ДСНС, КП "Куп’янський водоканал" пожежу було локалізовано, майно врятоване", — йдеться в повідомленні.

Пошкоджена під час обстрілу "швидка". Фото: КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

Нагадаємо, на Харківському напрямку ускладнилася обстановка. Фіксується збільшення активності російських окупантів. Водночас є випадки, коли загарбники втікають із займаних позицій.

Також Новини.LIVE повідомляли, що підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів.