Обстріл Харківщини 2 жовтня — КАБ влучив по багатоповерхівці

Дим у небі після вибухів. Ілюстративне фото: pravda.com.ua

Вибух у Харкові ввечері 2 жовтня було чутно близько 22:43, ще три пролунало після 22:57. Обстріл міста підтвердив мер Харкова Ігор Терехов. За попередніми даними, російський КАБ влучив по багатоповерхівці.

Про це Ігор Терехов написав у Telegram-каналі.

Читайте також:

Обстріл Харкова 2 жовтня

Ввечері 2 жовтня близько 22:43 у Харкові було чутно вибух. Як повідомляється, ймовірно, за межами міста.

Допис "Суспільне.Харків". Фото: скриншот

Повітряна тривога на Харківщині була оголошена о 21:53.

Карта тривог. Фото: скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ударами керованих авіабомб та попередив про загрозу повторних пусків.

"У місті пролунали вибухи. Харків під атакою ворожих КАБів. Будьте обережні. Можливі повторні пуски", — написав Терехов.

Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот

За попередніми даними, зафіксовані влучання в Шевченківському та Київському районах.

Допис мера Харкова. Фото: скриншот

Як повідомив Терехов, удар одного з КАБів прийшовся по житловій багатоповерхівці.

Допис мера Харкова Терехова. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи було чутно у Херсоні увечері 2 жовтня. У місті не було оголошено повітряну тривогу.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині російські снаряди влучили поряд зі станцією швидкої допомоги. Пошкоджено транспорт, постраждав один з водіїв.