Атака на Харьков 5 ноября — есть раненые

Поврежденный дом. Иллюстративное фото: ГСЧС

Вечером 5 ноября российские войска ударили по Шевченковскому району Харькова. В результате атаки поврежден жилой дом, есть пострадавшая.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По данным Синегубова, враг ударил по Шевченковскому району Харькова. По предварительной информации, в городе поврежден жилой дом.

Сообщение Синегубова. Фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска попали рядом с пятиэтажным домом. В результате обстрела в многоэтажке выбиты окна и повреждены стоящие возле здания автомобили.

Пока известно о пострадавшей женщине.

"Соответствующие службы обследуют место прилета. Предварительно удар был совершен шахедом", — написал Терехов.

Сообщение Терехова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 5 ноября Россия применила управляемые авиационные бомбы по Харькову. В результате атаки есть раненые, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

Ранее мы писали о том, что 3 ноября российская армия также нанесла авиаудары по Харькову и области. В результате атаки пострадали 15 человек, среди которых четверо полицейских.