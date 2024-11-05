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Росія застосувала КАБи по Харкову вночі — мер назвав наслідки

5 листопада 2024 07:44
Анастасія Постоєнко - Редактор
Вибухи у Харкові 5 листопада — Терехов розповів про наслідки
Обстріл Харківщини. Фото архівне: Олег Синєгубов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія застосувала керовані авіаційні бомби по Харкову вночі, 5 листопада. Внаслідок атаки є поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Міський голова Харкова повідомив, що у Шевченківському районі КАБ влучив у лісосмугу. Проте, внаслідок вибуху три навколишні багатоповерхівки мають пошкодження — там вибиті вікна, а в одного з будинків пошкоджений фасад. 

Також там є дві постраждалі — у жінок різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес.

Крім того, у Київському районі ворог завдав удару по відкритій території. Є пошкодження у кількох приватних будинків, постраждалих чи жертв там немає. 

Нагадаємо, кілька днів тому у Ківшарівці Харківської області внаслідок ворожого удару по пʼятиповерховому будинку було зруйновано підʼїзд, десятки людей постраждали. 

Також поліція показала фото наслідків цього обстрілу та деталізувала інформацію про постраждалих. 

Харків обстріли КАБ війна в Україні поранення

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