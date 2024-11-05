Вибухи у Харкові 5 листопада — Терехов розповів про наслідки

Росія застосувала КАБи по Харкову вночі — мер назвав наслідки
Росія застосувала керовані авіаційні бомби по Харкову вночі, 5 листопада. Внаслідок атаки є поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Скид КАБів на Харків 5 листопада
Міський голова Харкова повідомив, що у Шевченківському районі КАБ влучив у лісосмугу. Проте, внаслідок вибуху три навколишні багатоповерхівки мають пошкодження — там вибиті вікна, а в одного з будинків пошкоджений фасад.
Також там є дві постраждалі — у жінок різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес.
Крім того, у Київському районі ворог завдав удару по відкритій території. Є пошкодження у кількох приватних будинків, постраждалих чи жертв там немає.
Нагадаємо, кілька днів тому у Ківшарівці Харківської області внаслідок ворожого удару по пʼятиповерховому будинку було зруйновано підʼїзд, десятки людей постраждали.
Також поліція показала фото наслідків цього обстрілу та деталізувала інформацію про постраждалих.
Читайте Новини.LIVE!