Вибухи у Харкові 5 листопада — Терехов розповів про наслідки

Обстріл Харківщини. Фото архівне: Олег Синєгубов

Росія застосувала керовані авіаційні бомби по Харкову вночі, 5 листопада. Внаслідок атаки є поранені, а також пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Міський голова Харкова повідомив, що у Шевченківському районі КАБ влучив у лісосмугу. Проте, внаслідок вибуху три навколишні багатоповерхівки мають пошкодження — там вибиті вікна, а в одного з будинків пошкоджений фасад.

Також там є дві постраждалі — у жінок різані рани осколками скла та гостра реакція на стрес.

Крім того, у Київському районі ворог завдав удару по відкритій території. Є пошкодження у кількох приватних будинків, постраждалих чи жертв там немає.

Нагадаємо, кілька днів тому у Ківшарівці Харківської області внаслідок ворожого удару по пʼятиповерховому будинку було зруйновано підʼїзд, десятки людей постраждали.

Також поліція показала фото наслідків цього обстрілу та деталізувала інформацію про постраждалих.