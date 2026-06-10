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Главная Харьков Россия нанесла более 20 ударов по Харькову: есть пострадавшие

Россия нанесла более 20 ударов по Харькову: есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 04:45
Россия нанесла более 20 ударов по Харькову: есть пострадавшие
Дым после обстрела Харькова в ночь на 10 июня 2026 года. Фото: Харьковская ОГА

В ночь на среду, 10 июня, армия РФ нанесла более 20 ударов по Холодногорскому району Харькова. Возникли пожары. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Последствия обстрела Харькова ночью 10 июня

ОБНОВЛЕНО: Мэр Игорь Терехов сообщил, что еще одно попадание произошло в лесополосе Шевченковского района — обошлось без пострадавших и разрушений.

Обстрел Харькова в ночь на 10 июня 2026 года
Скриншот сообщения Игоря Терехова

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, на рассвете россияне нанесли 26 дроновых ударов по Харькову. Под массированной атакой оказался Холодногорский район.

Обстрел Харькова в ночь на 10 июня 2026 года
Скриншот сообщения Олега Синегубова

По состоянию на 05:49 известно о пяти раненых. Среди пострадавших — женщины в возрасте 35, 42, 68 и 81 лет. Все они получили острую реакцию на стресс.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Игоря Терехова сообщал, что вечером 9 июня в Холодногорском районе Харькова "Шахед" попал в жилой дом. Получило повреждения соседнее здание. Перебило коммуникационные сети. Пострадали три человека, в частности 14-летняя девочка.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 9 июня в Харькове под ударами дронов оказались жилые кварталы, гражданские предприятия и объекты городской инфраструктуры. Получили повреждения автомобили. Пострадали люди, в том числе трое детей и беременная женщина.

Харьков обстрелы Новости Харькова
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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