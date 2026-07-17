Российский удар по Изюму 17 июля: ранены трое детей и один мужчина

Последствия российского обстрела Изюма 17 июля. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 17 июля, российские оккупанты нанесли удар корректируемой авиационной бомбой по Изюму в Харьковской области. В результате обстрела ранения получили трое детей и один мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Изюма 17 июля

В результате атаки России восьмилетний мальчик получил взрывные ранения, а 16-летняя девушка — ранения осколками стекла. Кроме того, у 13-летней девочки развилась острая стрессовая реакция.

Последствия российского обстрела Изюма 17 июля. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, ранения осколками получил 40-летний мужчина.

"Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", — добавил глава Харьковской ОВА.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, город по-прежнему находится под постоянной угрозой российских обстрелов. В то же время в Харькове продолжаются восстановительные работы. Кроме того, российская армия меняет тактику ударов, из-за чего риски для мирного населения остаются высокими.

А за прошедшие сутки оккупанты атаковали Харьков и 23 населенных пункта области, в результате чего погиб один человек и 14 получили ранения.