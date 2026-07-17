Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россия нанесла удар КАБом по Изюму: ранены мужчина и трое детей

Россия нанесла удар КАБом по Изюму: ранены мужчина и трое детей

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 19:09
Российский удар по Изюму 17 июля: ранены трое детей и один мужчина
Последствия российского обстрела Изюма 17 июля. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 17 июля, российские оккупанты нанесли удар корректируемой авиационной бомбой по Изюму в Харьковской области. В результате обстрела ранения получили трое детей и один мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Изюма 17 июля

В результате атаки России восьмилетний мальчик получил взрывные ранения, а 16-летняя девушка — ранения осколками стекла. Кроме того, у 13-летней девочки развилась острая стрессовая реакция.

Наслідки російського обстрілу Ізюму 17 липня
Последствия российского обстрела Изюма 17 июля. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, ранения осколками получил 40-летний мужчина.

"Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", — добавил глава Харьковской ОВА.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, город по-прежнему находится под постоянной угрозой российских обстрелов. В то же время в Харькове продолжаются восстановительные работы. Кроме того, российская армия меняет тактику ударов, из-за чего риски для мирного населения остаются высокими.

А за прошедшие сутки оккупанты атаковали Харьков и 23 населенных пункта области, в результате чего погиб один человек и 14 получили ранения.

Харьковская область обстрелы Изюм
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации