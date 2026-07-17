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Головна Харків Росія вдарила КАБом по Ізюму: поранено чоловіка та трьох дітей

Росія вдарила КАБом по Ізюму: поранено чоловіка та трьох дітей

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 19:09
Російський удар по Ізюму 17 липня: поранені троє дітей і чоловік
Наслідки російського обстрілу Ізюму 17 липня. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти у пʼятницю, 17 липня, вдарили керованою авіаційною бомбою по Ізюму Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє дітей та чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Ізюму 17 липня

Внаслідок атаки Росії восьмирічний хлопчик зазнав вибухових поранень, а 16-річна дівчина — поранення склом. Крім того, 13-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. 

Наслідки російського обстрілу Ізюму 17 липня
Наслідки російського обстрілу Ізюму 17 липня. Фото: Новини.LIVE

Крім того, поранень склом зазнав 40-річний чоловік

"Усім постраждалим надається медична допомога", — додав очільник Харківської ОВА.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, місто й надалі перебуває під постійною загрозою російських обстрілів. Водночас у Харкові тривають відновлювальні роботи. Крім того, російська армія змінює тактику ударів, через що ризики для мирного населення залишаються високими.

А упродовж минулої доби окупанти атакували Харків і 23 населені пункти області, внаслідок чого загинула одна людина та 14 дістали поранення.

Харківська область обстріли Ізюм
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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