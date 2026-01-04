Видео
Україна
Видео

Удар РФ по дому в Харькове — количество жертв возросло

Удар РФ по дому в Харькове — количество жертв возросло

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 17:24
Удар Искандеров по Харькову 2 января — количество погибших возросло
Срочная новость

В Харькове возросло количество погибших в результате российского удара по жилому дому 2 января. Спасатели достали из-под завалов фрагмент еще одного тела.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По состоянию на 4 января уже известно о шести погибших в результате атаки врага. Аварийно-поисковая операция продолжается.

Новость дополняется...

Харьков погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
