Россия нанесла удар по АЗС на Харьковщине 12 декабря — какие последствия

Оккупанты нанесли удар по АЗС на Харьковщине — какие последствия
Российские оккупанты нанесли удар по автозаправочной станции в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек.
О последствиях сообщили в полиции Харьковской области.
РФ атаковала АЗС на Харьковщине
В пятницу, 12 декабря, около 11:40 российские войска нанесли удар беспилотником по АЗС в селе Павловка Нововодолажской громады Харьковского района.
В результате атаки ранения различной степени тяжести получили шестеро гражданских жителей. Тяжелее всего пострадал 62-летний работник заправки, который находится в тяжелом состоянии. Все раненые были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.
На месте попадания продолжают работать спасатели, медики и правоохранители.
Напомним, в течение суток российская армия нанесла удары по четырем населенным пунктам Харьковской области.
А также накануне оккупанты атаковали учебное заведение на Харьковщине.
