Россия нанесла удар по АЗС на Харьковщине 12 декабря — какие последствия

АЗС после атаки РФ после атаки РФ. Фото: Нацполиция

Российские оккупанты нанесли удар по автозаправочной станции в Харьковской области. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек.

О последствиях сообщили в полиции Харьковской области.

РФ атаковала АЗС на Харьковщине

В пятницу, 12 декабря, около 11:40 российские войска нанесли удар беспилотником по АЗС в селе Павловка Нововодолажской громады Харьковского района.

Разрушенная в результате обстрела АЗС. Фото: Нацполиция

В результате атаки ранения различной степени тяжести получили шестеро гражданских жителей. Тяжелее всего пострадал 62-летний работник заправки, который находится в тяжелом состоянии. Все раненые были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Последствия атаки РФ по АЗС на Харьковщине. Фото: Нацполиция

На месте попадания продолжают работать спасатели, медики и правоохранители.

Напомним, в течение суток российская армия нанесла удары по четырем населенным пунктам Харьковской области.

А также накануне оккупанты атаковали учебное заведение на Харьковщине.