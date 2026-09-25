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Главная Харьков Россияне атаковали Харьков и область: шесть человек погибли

Россияне атаковали Харьков и область: шесть человек погибли

Ua ru
25 сентября 2026 10:04
Обстрелы Харьковской области: шесть погибших и 14 пострадавших
Пожар на месте нападения. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковской области

Российские войска за сутки атаковали Харьков и ещё пять населённых пунктов области. Больше всего пострадавших было в селе Старая Гнилица, где погибли шесть человек, ещё 14 получили ранения. Враг также нанес удар по Киевскому району Харькова. Под обстрелами оказались жилые дома, ферма, предприятие и электросети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Погибшие и пострадавшие

В селе Старая Гнилица Малиновской общины в результате российского обстрела погибли шесть человек. Еще 14 человек пострадали. Российские войска также атаковали беспилотниками Киевский район Харькова.

Последствия ударов

В Богодуховском районе в Золочеве повреждены электросети, частные дома и автомобиль. В Купянском районе в селе Подсреднее пострадали многоквартирный и частные дома. В Изюмском районе в Осколе получил повреждения частный дом. В Чугуевском районе в Старой Гнилице были разрушены ферма и электросети. В Чугуеве пострадало гражданское предприятие.

Чем атаковали

В течение суток враг применил в Харьковской области четыре ракеты, два КАБа и два FPV-дрона. Кроме того, российские войска запустили 114 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

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Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 155 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 61 637 человек. За прошедшие сутки также зафиксировали 236 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили девять атак противника. Российские войска пытались продвинуться в районах Избицкого, Рыбалчиного, Лимана, Малой Волчьей и Терновой. На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Подолов, Кившаровки и Новоосинового.

Как сообщали Новини.LIVE, в Прудянке, в Харьковской области, 19-летний парень подорвался на мине, которую россияне дистанционно разбросали с помощью дронов. Он ехал по поселку на велосипеде и наехал на взрывоопасный предмет. Несмотря на ранения, парень самостоятельно добрался до больницы.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Изюм в Харьковской области управляемыми авиабомбами. Было нанесено четыре удара по жилому сектору. В результате обстрела вспыхнули пожары, повреждены дома и хозяйственные постройки. Известно о восьми пострадавших, среди них есть ребенок. На местах ударов работали подразделения ГСЧС.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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