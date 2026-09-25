Обстріли Харківщини: шестеро загиблих і 14 постраждалих

Пожежа на місці атаки. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська за добу атакували Харків і ще п’ять населених пунктів області. Найбільше людей постраждало в селі Стара Гнилиця, де загинули шестеро людей, ще 14 отримали поранення. Ворог також ударив по Київському району Харкова. Під обстрілами опинилися житлові будинки, ферма, підприємство та електромережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Загиблі та постраждалі

У селі Стара Гнилиця Малинівської громади внаслідок російського обстрілу загинули шестеро людей. Ще 14 людей постраждали. Російські війська також атакували безпілотниками Київський район Харкова.

Наслідки ударів

У Богодухівському районі в Золочеві пошкоджені електромережі, приватні будинки та автомобіль. У Куп’янському районі в селі Підсереднє постраждали багатоквартирний і приватні будинки. В Ізюмському районі в Осколі зазнав пошкоджень приватний будинок. У Чугуївському районі в Старій Гнилиці руйнувань зазнала ферма та електромережі. У Чугуєві постраждало цивільне підприємство.

Чим атакували

Протягом доби ворог застосував по Харківщині чотири ракети, два КАБи та два FPV-дрони. Крім того, російські війська запустили 114 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

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Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 155 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 61 637 людей. За минулу добу також зафіксували 236 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дев’ять атак противника. Російські війська намагалися просунутися в районах Ізбицького, Рибалчиного, Лимана, Малої Вовчої та Тернової. На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Подолів, Ківшарівки та Новоосинового.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Прудянці, на Харківщині, 19-річний хлопець підірвався на міні, яку росіяни дистанційно розкидали за допомогою дронів. Він їхав селищем на велосипеді та наїхав на вибухонебезпечний предмет. Попри поранення, хлопець самостійно дістався лікарні.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Було чотири удари по житловому сектору. Через обстріл спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та господарчі споруди. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них є дитина. На місцях ударів працювали підрозділи ДСНС.