Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове в результате ночных атак БпЛА пострадали люди

В Харькове в результате ночных атак БпЛА пострадали люди

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 05:17
Есть пострадавшие и разрушения — последствия обстрелов Харькова ночью 10 марта 2026 года
Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: Ukrinform_News/X

Ночью во вторник, 10 марта, Холодногорский район Харькова дважды был обстрелом. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Обстрел Харькова ночью 10 марта 2026 года
Скриншот сообщений Игоря Терехова

Последствия ночного обстрела Харькова 10 марта

О первом ударе мэр сообщил в 02:40. По состоянию на 03:04 было известно о повреждении частных домов и хозяйственных построек. Информация о пострадавших не поступала. На месте работали спасатели, медики и коммунальщики. Люди обследовали территорию и убирали ее после атаки.

В 04:46 Терехов сообщил о повторном ударе РФ по тому же району города. Дрон попал на дорогу между домов в частном секторе. Пострадавших на данный момент двое.

ОБНОВЛЕНО В 05:23: Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара БпЛА по Холодногорскому району Харькова пострадали четыре человека: женщины в возрасте 38, 52, 58 лет и 17-летняя девушка. Медики оказали пострадавшим помощь на месте. В результате попадания беспилотника в дорогу получили повреждения три частных домовладения и автомобиль. На месте работают все экстренные службы.

Обстрел Харькова ночью 10 марта 2026 года
Скриншот сообщения Олега Синегубова

ОБНОВЛЕНО В 05:43: Городской голова Игорь Терехов сообщил, что среди пострадавших десятилетняя девочка.

Ранее стало известно, что россияне вечером 9 марта нанесли удары по Харькову и Днепру. В обоих городах пострадали люди.

Также мы сообщали, что в Харькове завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, который россияне нанесли в ночь на 7 марта. На данный момент известно об 11 погибших.

Харьков обстрелы Игорь Терехов война в Украине пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации