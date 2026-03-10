Есть пострадавшие и разрушения — последствия обстрелов Харькова ночью 10 марта 2026 года

Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: Ukrinform_News/X

Ночью во вторник, 10 марта, Холодногорский район Харькова дважды был обстрелом. Есть пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

Последствия ночного обстрела Харькова 10 марта

О первом ударе мэр сообщил в 02:40. По состоянию на 03:04 было известно о повреждении частных домов и хозяйственных построек. Информация о пострадавших не поступала. На месте работали спасатели, медики и коммунальщики. Люди обследовали территорию и убирали ее после атаки.

В 04:46 Терехов сообщил о повторном ударе РФ по тому же району города. Дрон попал на дорогу между домов в частном секторе. Пострадавших на данный момент двое.

ОБНОВЛЕНО В 05:23: Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара БпЛА по Холодногорскому району Харькова пострадали четыре человека: женщины в возрасте 38, 52, 58 лет и 17-летняя девушка. Медики оказали пострадавшим помощь на месте. В результате попадания беспилотника в дорогу получили повреждения три частных домовладения и автомобиль. На месте работают все экстренные службы.

ОБНОВЛЕНО В 05:43: Городской голова Игорь Терехов сообщил, что среди пострадавших десятилетняя девочка.

Ранее стало известно, что россияне вечером 9 марта нанесли удары по Харькову и Днепру. В обоих городах пострадали люди.

Также мы сообщали, что в Харькове завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, который россияне нанесли в ночь на 7 марта. На данный момент известно об 11 погибших.