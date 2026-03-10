Есть пострадавшие и разрушения — последствия обстрелов Харькова ночью 10 марта 2026 года

В Харькове в результате ночных атак БпЛА пострадали люди
Ночью во вторник, 10 марта, Холодногорский район Харькова дважды был обстрелом. Есть пострадавшие.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.
Последствия ночного обстрела Харькова 10 марта
О первом ударе мэр сообщил в 02:40. По состоянию на 03:04 было известно о повреждении частных домов и хозяйственных построек. Информация о пострадавших не поступала. На месте работали спасатели, медики и коммунальщики. Люди обследовали территорию и убирали ее после атаки.
В 04:46 Терехов сообщил о повторном ударе РФ по тому же району города. Дрон попал на дорогу между домов в частном секторе. Пострадавших на данный момент двое.
ОБНОВЛЕНО В 05:23: Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара БпЛА по Холодногорскому району Харькова пострадали четыре человека: женщины в возрасте 38, 52, 58 лет и 17-летняя девушка. Медики оказали пострадавшим помощь на месте. В результате попадания беспилотника в дорогу получили повреждения три частных домовладения и автомобиль. На месте работают все экстренные службы.
ОБНОВЛЕНО В 05:43: Городской голова Игорь Терехов сообщил, что среди пострадавших десятилетняя девочка.
Ранее стало известно, что россияне вечером 9 марта нанесли удары по Харькову и Днепру. В обоих городах пострадали люди.
Также мы сообщали, что в Харькове завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара, который россияне нанесли в ночь на 7 марта. На данный момент известно об 11 погибших.
