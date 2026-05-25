Россияне атакуют Харьковщину: горели дома и склады, есть раненые

Фото иллюстративное: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьковщину дронами, авиацией и FPV-беспилотниками. Под ударами были Харьков, Богодухов, Чугуевская громада, Купянский район и приграничные населенные пункты. Есть раненые мирные жители, повреждены дома, транспорт, склады и агропредприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по Петровке

Около 04:45 Россия атаковала село Петровка Купянского района. Предварительно, враг применил FPV-дрон. В результате обстрела ранения получил 44-летний мужчина.

Атака на Богодухов

Около 22:35 российский дрон типа "Молния" попал в крышу частного дома в Богодухове. Острую реакцию на стресс получили супруги и их 5-летняя дочь. Кроме того, в течение дня россияне атаковали город беспилотниками. По данным прокуратуры, в результате ударов пострадали 13 человек, также повреждены 15 автомобилей.

Пожар в Чугуеве

Около 23:30 беспилотники ударили по территории частного предприятия в Чугуевской общине. После атаки возник пожар — сгорели три единицы гражданского транспорта.

Удары по Харькову

За прошедшие сутки в Киевском районе Харькова зафиксировали два удара дронов. Днем по частному сектору ударил беспилотник "Молния", а вечером произошло попадание дрона типа "Шахед".

Обстрелы Золочева

В течение суток россияне били FPV-дронами, "Молниями" и беспилотниками V2U по Золочеву и окрестным селам. Повреждены админздание, агрофирма, автобус, тракторы, склады, хозяйственные постройки и жилые дома. Под ударами также были Лютовка, Завадское и Клинова-Новоселовка.

Удары по области

Под обстрелами также были Сенное, Губаровка, Шубы, Савинцы, Бугаевка, Бабаи, Слатино, Ольшаны, Гавриловка и Беспаловка. В этих населенных пунктах повреждены дома, ангары с зерном, сельскохозяйственная техника, элеватор, гаражи, клуб и административное здание.

Пожары после атак

Из-за российских ударов спасатели ГСЧС выезжали на ликвидацию семи пожаров в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах, а также в Харькове. Горели складские помещения, транспорт и другие здания.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за сутки российские войска семь раз атаковали в районах Фиголевки, Ветеринарного, Старицы и в направлениях Охримовки и Терновой. Еще четыре попытки наступления зафиксировали возле Новоосинового. На Харьковском направлении за сутки было два авиаудара и 72 обстрела. Также российская армия потеряла 37 военных и 179 единиц техники и оборудования.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове продолжается восстановление многоэтажек, которые были повреждены в результате российских обстрелов. В домах уже восстановили часть конструкций, заменили окна и ремонтируют фасады.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают атаковать гражданский транспорт на Харьковщине FPV-дронами. В результате одного из таких ударов 21 мая погиб водитель грузовика. После попадания автомобиль перевернулся и загорелся.