Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россияне атакуют Харьковщину: горели дома и склады, есть раненые

Россияне атакуют Харьковщину: горели дома и склады, есть раненые

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 09:59
Россияне атакуют Харьковщину: горели дома и склады, есть раненые
Пожар после атаки после атаки. Фото иллюстративное: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьковщину дронами, авиацией и FPV-беспилотниками. Под ударами были Харьков, Богодухов, Чугуевская громада, Купянский район и приграничные населенные пункты. Есть раненые мирные жители, повреждены дома, транспорт, склады и агропредприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Удар по Петровке

Около 04:45 Россия атаковала село Петровка Купянского района. Предварительно, враг применил FPV-дрон. В результате обстрела ранения получил 44-летний мужчина.

Атака на Богодухов

Около 22:35 российский дрон типа "Молния" попал в крышу частного дома в Богодухове. Острую реакцию на стресс получили супруги и их 5-летняя дочь. Кроме того, в течение дня россияне атаковали город беспилотниками. По данным прокуратуры, в результате ударов пострадали 13 человек, также повреждены 15 автомобилей.

Пожар в Чугуеве

Около 23:30 беспилотники ударили по территории частного предприятия в Чугуевской общине. После атаки возник пожар — сгорели три единицы гражданского транспорта.

Читайте также:

Удары по Харькову

За прошедшие сутки в Киевском районе Харькова зафиксировали два удара дронов. Днем по частному сектору ударил беспилотник "Молния", а вечером произошло попадание дрона типа "Шахед".

Обстрелы Золочева

В течение суток россияне били FPV-дронами, "Молниями" и беспилотниками V2U по Золочеву и окрестным селам. Повреждены админздание, агрофирма, автобус, тракторы, склады, хозяйственные постройки и жилые дома. Под ударами также были Лютовка, Завадское и Клинова-Новоселовка.

Удары по области

Под обстрелами также были Сенное, Губаровка, Шубы, Савинцы, Бугаевка, Бабаи, Слатино, Ольшаны, Гавриловка и Беспаловка. В этих населенных пунктах повреждены дома, ангары с зерном, сельскохозяйственная техника, элеватор, гаражи, клуб и административное здание.

Пожары после атак

Из-за российских ударов спасатели ГСЧС выезжали на ликвидацию семи пожаров в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах, а также в Харькове. Горели складские помещения, транспорт и другие здания.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за сутки российские войска семь раз атаковали в районах Фиголевки, Ветеринарного, Старицы и в направлениях Охримовки и Терновой. Еще четыре попытки наступления зафиксировали возле Новоосинового. На Харьковском направлении за сутки было два авиаудара и 72 обстрела. Также российская армия потеряла 37 военных и 179 единиц техники и оборудования.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове продолжается восстановление многоэтажек, которые были повреждены в результате российских обстрелов. В домах уже восстановили часть конструкций, заменили окна и ремонтируют фасады.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска продолжают атаковать гражданский транспорт на Харьковщине FPV-дронами. В результате одного из таких ударов 21 мая погиб водитель грузовика. После попадания автомобиль перевернулся и загорелся.

Харьков Харьковская область обстрелы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации