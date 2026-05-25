Росіяни атакують Харківщину: горіли будинки та склади, є поранені

Пожежа після атаки.

Протягом минулої доби російські війська атакували Харківщину дронами, авіацією та FPV-безпілотниками. Під ударами були Харків, Богодухів, Чугуївська громада, Куп’янський район і прикордонні населені пункти. Є поранені мирні жителі, пошкоджені будинки, транспорт, склади та агропідприємства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Удар по Петрівці

Близько 04:45 Росія атакувала село Петрівка Куп’янського району. Попередньо, ворог застосував FPV-дрон. Внаслідок обстрілу поранення отримав 44-річний чоловік.

Атака на Богодухів

Близько 22:35 російський дрон типу "Молнія" влучив у дах приватного будинку у Богодухові. Гостру реакцію на стрес отримали подружжя та їхня 5-річна донька. Крім того, протягом дня росіяни атакували місто безпілотниками. За даними прокуратури, унаслідок ударів постраждали 13 людей, також пошкоджені 15 автомобілів.

Пожежа у Чугуєві

Близько 23:30 безпілотники вдарили по території приватного підприємства у Чугуївській громаді. Після атаки виникла пожежа — згоріли три одиниці цивільного транспорту.

Удари по Харкову

Минулої доби у Київському районі Харкова зафіксували два удари дронів. Удень по приватному сектору вдарив безпілотник "Молнія", а ввечері сталося влучання дрона типу "Шахед".

Обстріли Золочева

Протягом доби росіяни били FPV-дронами, "Молніями" та безпілотниками V2U по Золочеву та навколишніх селах. Пошкоджені адмінбудівля, агрофірма, автобус, трактори, склади, господарчі споруди та житлові будинки. Під ударами також були Лютівка, Завадське та Клинова-Новоселівка.

Удари по області

Під обстрілами також були Сінне, Губарівка, Шуби, Савинці, Бугаївка, Бабаї, Слатине, Вільшани, Гаврилівка та Беспалівка. У цих населених пунктах пошкоджені будинки, ангари із зерном, сільськогосподарська техніка, елеватор, гаражі, клуб та адміністративна будівля.

Пожежі після атак

Через російські удари рятувальники ДСНС виїжджали на ліквідацію семи пожеж у Богодухівському, Ізюмському та Чугуївському районах, а також у Харкові. Горіли складські приміщення, транспорт та інші будівлі.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, за добу російські війська сім разів атакували у районах Фиголівки, Ветеринарного, Стариці та у напрямках Охрімівки й Тернової. Ще чотири спроби наступу зафіксували біля Новоосинового. На Харківському напрямку за добу було два авіаудари та 72 обстріли. Також російська армія втратила 37 військових та 179 одиниць техніки й обладнання.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові триває відновлення багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. У будинках уже відновили частину конструкцій, замінили вікна та ремонтують фасади.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська продовжують атакувати цивільний транспорт на Харківщині FPV-дронами. Внаслідок одного з таких ударів 21 травня загинув водій вантажівки. Після влучання автомобіль перекинувся та загорівся.