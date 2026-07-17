Российский обстрел Харькова 17 июля: есть погибший и раненые, в том числе дети

Спасатель устраняет последствия российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

В пятницу, 17 июля, российские оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова. В результате обстрела один человек погиб, есть раненые. В настоящее время уточняются последствия.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Харькова 17 июля

Терехов сообщил о попадании в центре Харькова в Шевченковском районе. По предварительной информации, девять человек получили ранения, среди них двое детей. Кроме того, погиб мужчина.

"В результате вражеского обстрела загорелся легковой автомобиль", — отметил Синегубов.

В то же время угроза с воздуха сохраняется.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Олега Синегубова, 17 июля российские оккупанты атаковали Изюм в Харьковской области управляемой авиационной бомбой, в результате чего ранения получили трое детей и один мужчина.

А за последние сутки Россия атаковала Харьков и еще 23 населенных пункта области. Известно о погибшем человеке и 14 раненых. В частности, противник наносил удары по жилым домам, магазинам, АЗС и учебному заведению.