Россияне трижды атаковали Харьков FPV-дронами: куда попали
Утром 15 ноября россияне трижды атаковали Харьков с помощью FPV-дронов. Под ударами оказались два района города, где оккупанты повредили общественный транспорт и пожарную машину. Один из беспилотников попал недалеко от жилого дома. В то же утро захватчики атаковали частное предприятие в Чугуеве, где вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и ГСЧС Харьковской области.
Россияне атаковали общественный транспорт
По данным следствия, первый удар был нанесен около 08:15 в Салтовском районе Харькова. Россияне направили FPV-дрон на участок дороги вблизи жилого дома. Менее чем через час оккупанты атаковали Киевский район. Около 09:01 россияне нанесли удар беспилотником, в результате чего в двух маршрутных автобусах разбились стекла.
Повторный удар по спасателям
На этом атака не закончилась. Около 09:30 россияне снова нанесли удар FPV-дроном по Киевскому району. На этот раз они попали в пожарно-спасательный автомобиль. Оккупанты повредили стекло и защитный каркас спецмашины. Взрывом также разбило стекло на остановке общественного транспорта. По фактам этих атак прокуроры начали досудебные расследования по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.
Пожар после атаки на Чугуеве
Утром россияне атаковали беспилотником территорию частного предприятия в Чугуеве. После попадания загорелся гараж. По информации ГСЧС Харьковской области, на место прибыли пожарно-спасательные подразделения и офицер-спасатель общины. Пожарные ликвидировали пожар и завершили работы по устранению последствий обстрела. В результате атаки погибших и пострадавших нет.
Новини.LIVE сообщали, что россияне убили 67-летнего мужчину в Боровой в Харьковской области. В тот же день оккупанты атаковали Златополь двумя ракетами типа "Бандероль". Захватчики разрушили жилой дом и повредили соседние дома.
Также Новини.LIVE сообщали, что Харьков может остаться без воды и канализации из-за ударов россиян по энергетике. Вода в город подается с расстояния 140 километров, поэтому насосные станции зависят от электроснабжения. Мэр Игорь Терехов рассказал, что коммунальщики уже использовали резервное питание и имеют план действий на случай новых атак.