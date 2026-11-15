Разбитые автобусы в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 15 ноября россияне трижды атаковали Харьков с помощью FPV-дронов. Под ударами оказались два района города, где оккупанты повредили общественный транспорт и пожарную машину. Один из беспилотников попал недалеко от жилого дома. В то же утро захватчики атаковали частное предприятие в Чугуеве, где вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и ГСЧС Харьковской области.

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Осколки дрона на дорожном покрытии города. Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне атаковали общественный транспорт

По данным следствия, первый удар был нанесен около 08:15 в Салтовском районе Харькова. Россияне направили FPV-дрон на участок дороги вблизи жилого дома. Менее чем через час оккупанты атаковали Киевский район. Около 09:01 россияне нанесли удар беспилотником, в результате чего в двух маршрутных автобусах разбились стекла.

Осколки стекла после атаки российского дрона. Фото: Харьковская областная прокуратура

Повторный удар по спасателям

На этом атака не закончилась. Около 09:30 россияне снова нанесли удар FPV-дроном по Киевскому району. На этот раз они попали в пожарно-спасательный автомобиль. Оккупанты повредили стекло и защитный каркас спецмашины. Взрывом также разбило стекло на остановке общественного транспорта. По фактам этих атак прокуроры начали досудебные расследования по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

Разбитое стекло и поврежденный каркас пожарной машины. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пожар после атаки на Чугуеве

Утром россияне атаковали беспилотником территорию частного предприятия в Чугуеве. После попадания загорелся гараж. По информации ГСЧС Харьковской области, на место прибыли пожарно-спасательные подразделения и офицер-спасатель общины. Пожарные ликвидировали пожар и завершили работы по устранению последствий обстрела. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

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Разрушенное здание и обломки деревянных конструкций. Фото: ГСЧС Харьковской области

Новини.LIVE сообщали, что россияне убили 67-летнего мужчину в Боровой в Харьковской области. В тот же день оккупанты атаковали Златополь двумя ракетами типа "Бандероль". Захватчики разрушили жилой дом и повредили соседние дома.

Также Новини.LIVE сообщали, что Харьков может остаться без воды и канализации из-за ударов россиян по энергетике. Вода в город подается с расстояния 140 километров, поэтому насосные станции зависят от электроснабжения. Мэр Игорь Терехов рассказал, что коммунальщики уже использовали резервное питание и имеют план действий на случай новых атак.