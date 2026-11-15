Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россияне трижды атаковали Харьков FPV-дронами: куда попали

Россияне трижды атаковали Харьков FPV-дронами: куда попали

Ua ru
15 ноября 2026 14:01
15 ноября россияне атаковали Харьков и Чугуев: последствия Харьковская областная прокуратура
Разбитые автобусы в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 15 ноября россияне трижды атаковали Харьков с помощью FPV-дронов. Под ударами оказались два района города, где оккупанты повредили общественный транспорт и пожарную машину. Один из беспилотников попал недалеко от жилого дома. В то же утро захватчики атаковали частное предприятие в Чугуеве, где вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и ГСЧС Харьковской области.

Реклама
Уламки безпілотника після атаки на Харків
Осколки дрона на дорожном покрытии города. Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне атаковали общественный транспорт

По данным следствия, первый удар был нанесен около 08:15 в Салтовском районе Харькова. Россияне направили FPV-дрон на участок дороги вблизи жилого дома. Менее чем через час оккупанты атаковали Киевский район. Около 09:01 россияне нанесли удар беспилотником, в результате чего в двух маршрутных автобусах разбились стекла.

Розбите скло зупинки громадського транспорту Харкова
Осколки стекла после атаки российского дрона. Фото: Харьковская областная прокуратура

Повторный удар по спасателям

На этом атака не закончилась. Около 09:30 россияне снова нанесли удар FPV-дроном по Киевскому району. На этот раз они попали в пожарно-спасательный автомобиль. Оккупанты повредили стекло и защитный каркас спецмашины. Взрывом также разбило стекло на остановке общественного транспорта. По фактам этих атак прокуроры начали досудебные расследования по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

Пошкоджений російським дроном пожежний автомобіль Харкова
Разбитое стекло и поврежденный каркас пожарной машины. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пожар после атаки на Чугуеве

Утром россияне атаковали беспилотником территорию частного предприятия в Чугуеве. После попадания загорелся гараж. По информации ГСЧС Харьковской области, на место прибыли пожарно-спасательные подразделения и офицер-спасатель общины. Пожарные ликвидировали пожар и завершили работы по устранению последствий обстрела. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

Читайте также:
Руйнування будівлі після обстрілу на Харківщині
Разрушенное здание и обломки деревянных конструкций. Фото: ГСЧС Харьковской области

Новини.LIVE сообщали, что россияне убили 67-летнего мужчину в Боровой в Харьковской области. В тот же день оккупанты атаковали Златополь двумя ракетами типа "Бандероль". Захватчики разрушили жилой дом и повредили соседние дома.

Также Новини.LIVE сообщали, что Харьков может остаться без воды и канализации из-за ударов россиян по энергетике. Вода в город подается с расстояния 140 километров, поэтому насосные станции зависят от электроснабжения. Мэр Игорь Терехов рассказал, что коммунальщики уже использовали резервное питание и имеют план действий на случай новых атак.

Харьков обстрелы Новости Харькова спасатели атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации