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Головна Харків Росіяни тричі атакували Харків FPV-дронами: куди влучили

Росіяни тричі атакували Харків FPV-дронами: куди влучили

Ua ru
15 листопада 2026 14:01
Росіяни атакували Харків і Чугуїв 15 листопада: наслідки Харківська обласна прокуратура
Розбиті автобуси у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни вранці 15 листопада тричі атакували Харків FPV-дронами. Під ударами опинилися два райони міста, де окупанти пошкодили громадський транспорт і пожежну машину. Один із безпілотників влучив неподалік житлового будинку. Того ж ранку загарбники атакували приватне підприємство в Чугуєві, де спалахнула пожежа.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та ДСНС Харківщини.

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Уламки безпілотника після атаки на Харків
Фрагменти дрона на дорожньому покритті міста. Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни атакували громадський транспорт

За даними слідства, перший удар стався близько 08:15 у Салтівському районі Харкова. Росіяни спрямували FPV-дрон на ділянку дороги поблизу житлового будинку. Менш ніж за годину окупанти атакували Київський район. Близько 09:01 росіяни завдали удару безпілотником, унаслідок чого в двох маршрутних автобусах розбилося скло.

Розбите скло зупинки громадського транспорту Харкова
Уламки скла після атаки російського дрона. Фото: Харківська обласна прокуратура

Повторний удар по рятувальниках

На цьому атака не закінчилася. Близько 09:30 росіяни знову вдарили FPV-дроном по Київському району. Цього разу вони поцілили в пожежно-рятувальний автомобіль. Окупанти пошкодили скло та захисний каркас спецмашини. Вибухом також розбило скло на зупинці громадського транспорту. За фактами цих атак прокурори розпочали досудові розслідування за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни.

Пошкоджений російським дроном пожежний автомобіль Харкова
Розбите скло та пошкоджений каркас пожежного втомобіля. Фото: Харківська обласна прокуратура

Пожежа після атаки на Чугуїв

Зранку росіяни атакували безпілотником територію приватного підприємства в Чугуєві. Після влучання загорівся гараж. За інформацією ДСНС Харківщини, на місце прибули пожежно-рятувальні підрозділи та офіцер-рятувальник громади. Вогнеборці ліквідували пожежу й завершили роботи з усунення наслідків обстрілу. Унаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

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Зруйнована будівля та уламки дерев'яних конструкцій. Фото: ДСНС Харківщини

Новини.LIVE писали, що росіяни вбили 67-річного чоловіка в Боровій на Харківщині. Того ж дня окупанти атакували Златопіль двома ракетами типу "Бандероль". Загарбники зруйнували житловий будинок і пошкодили сусідні оселі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Харків може залишитися без води та каналізації через удари росіян по енергетиці. Воду до міста подають із відстані 140 кілометрів, тому насосні станції залежать від електропостачання. Мер Ігор Терехов розповів, що комунальники вже використовували резервне живлення та мають план дій на випадок нових атак.

Харків обстріли Новини Харкова рятувальники атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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