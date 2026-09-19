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Главная Харьков Новый удар по Балаклее на Харьковшине: среди пострадавших ребенок

Новый удар по Балаклее на Харьковшине: среди пострадавших ребенок

Ua ru
19 сентября 2026 16:08
Россияне нанесли ракетный удар по Балаклее: двое пострадавших
Разрушенный дом в Балаклее. Фото: ХОВА

Российские войска второй день подряд атакуют Балаклею в Харьковской области. В результате нового ракетного удара, нанесённого оккупантами днем 19 сентября, пострадали 14-летний ребёнок и 19-летний юноша. В городе повреждены частные дома, магазины и административное здание гражданского предприятия.

Об этом председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава Балаклейской МВА Виталий Карабанов сообщили в своих Telegram-каналах, информирует Новини.LIVE.

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Что известно об ударе по Балаклее

Российские войска нанесли ракетный удар по Балаклее около 11:40. Сначала Олег Синегубов сообщил об одном пострадавшем — 14-летнем ребенке, у которого развилась острая стрессовая реакция.

Впоследствии Виталий Карабанов уточнил, что пострадал также 19-летний молодой человек. Оба самостоятельно обратились за медицинской помощью, сейчас им оказывают необходимую помощь.

"Второй день подряд враг наносит удары по нашему городу", — сообщил Виталий Карабанов.

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В результате обстрела повреждены пять частных домов, два магазина, два хозяйственных сооружения, гараж и административное здание гражданского предприятия.

Четверо человек погибли накануне

18 сентября российские войска дважды атаковали Балаклею беспилотниками. Первый удар пришелся около 17:00 по частному домовладению. В результате атаки погибли двое мужчин, возник пожар и были повреждены частные дома.

По данным Харьковской ОВА и полиции, в результате атак в тот день пострадали также трое человек. В то же время прокуратура сообщала о четырёх пострадавших во время первого удара — одном мужчине и трёх женщинах.

Около 21:30 россияне вновь атаковали жилой дом в Балаклее. Под завалами оказалась супружеская пара — 74-летний мужчина и его 71-летняя жена. Спасатели извлекли их тела из-под разрушенных конструкций.

В целом, по данным Харьковской ОВА и полиции, 18 сентября в результате российских атак в Балаклее погибли четыре человека, ещё трое пострадали. В связи с гибелью жителей общины 19 сентября объявили днём траура.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали Харьков и область. В Слободском районе реактивный беспилотник поразил инфраструктурный объект, а в Основянском — торговый центр. За предыдущие сутки под ударами находились десять населенных пунктов области.

Также Новини.LIVE сообщали, что 15 сентября российские войска массированно обстреливали Харьков и 19 населенных пунктов области. Тогда погиб 26-летний мужчина, еще 17 человек пострадали, среди них четверо детей. В Изюме россияне повредили многоквартирный дом.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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