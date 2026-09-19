Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії: двоє постраждалих

Зруйнований будинок у Балаклії. Фото: ХОВА

Російські війська другий день поспіль атакують Балаклію на Харківщині. Внаслідок нового ракетного удару, який окупанти завдали вдень 19 вересня, постраждали 14-річна дитина та 19-річний хлопець. У місті пошкоджені приватні будинки, магазини та адміністративна будівля цивільного підприємства.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та очільник Балаклійської МВА Віталій Карабанов повідомили у своїх Telegram-каналах, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо удар по Балаклії

Російські війська завдали ракетного удару по Балаклії близько 11:40. Спочатку Олег Синєгубов повідомив про одного постраждалого — 14-річну дитину, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Згодом Віталій Карабанов уточнив, що постраждав також 19-річний хлопець. Обидва самостійно звернулися по медичну допомогу, зараз їм надають необхідну допомогу.

"Другий день поспіль ворог завдає ударів по нашому місту", — повідомив Віталій Карабанов.

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Внаслідок обстрілу пошкоджені п'ять приватних будинків, два магазини, дві господарські споруди, гараж та адміністративна будівля цивільного підприємства.

Четверо людей загинули напередодні

18 вересня російські війська двічі атакували Балаклію безпілотниками. Перший удар стався близько 17:00 по приватному домоволодінню. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків, виникла пожежа та були пошкоджені приватні будинки.

За даними Харківської ОВА та поліції, внаслідок атак того дня постраждали також троє людей. Водночас прокуратура повідомляла про чотирьох постраждалих під час першого удару — одного чоловіка та трьох жінок.

Близько 21:30 росіяни знову атакували житловий будинок у Балаклії. Під завалами опинилося подружжя — 74-річний чоловік та його 71-річна дружина. Рятувальники дістали їхні тіла з-під зруйнованих конструкцій.

Загалом, за даними Харківської ОВА та поліції, 18 вересня внаслідок російських атак у Балаклії загинули четверо людей, ще троє постраждали. Через загибель жителів громади 19 вересня оголосили днем жалоби.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни атакували Харків та область. У Слобідському районі реактивний безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт, а в Основ'янському — у торговельний центр. За попередню добу під ударами перебували десять населених пунктів області.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 15 вересня російські війська масовано били по Харкову та 19 населених пунктах області. Тоді загинув 26-річний чоловік, ще 17 людей постраждали, серед них четверо дітей. В Ізюмі росіяни пошкодили багатоквартирний будинок.