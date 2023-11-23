СБУ ликвидировала в России харьковского милиционера-изменника, — СМИ

Служба безопасности Украины. Фото: СБУ

В российском Белгороде, в ходе оперативного мероприятия был устранён бывший харьковский полицейский, известный как предатель Александр Слисаренко. Он был заместителем руководителя оккупационного управления Харьковской области.

Об этом сообщает "Думка" со ссылкой на свои источники.

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Что известно про Александра Слисаренко

В сообщении говорится, что Слисаренко, который ранее служил в милиции, с 2014 года выступал в поддержку пророссийских акций и так называемого "антимайдана". В последующие годы он примкнул к военной агрессии против Украины, вступив в ряды российских вооружённых формирований, в том числе в спецподразделение "ЛНР", известное как "Рысь".

С середины 2022 года Слисаренко был назначен на должность заместителя главы оккупационного правительства Харьковской области под руководством Виталия Ганчева. Согласно данным полиции, Слисаренко принимал участие в военных преступлениях России на захваченных территориях Харьковской области.

Осенью 2022 года Слисаренко в отсутствие был обвинён в государственной измене, так как он успел бежать в Россию и пребывал на территории Белгорода.

В сообщении также указывается, что 16 ноября 2023 года в Белгороде произошёл взрыв автомобиля Слисаренко. От полученных травм он скончался. Есть неподтверждённые сведения о том, что его устранение было частью спецоперации СБУ.

Предатель Александр Слисаренко. Фото: "Миротворец"

Напомним, что в Харькове пожизненно осудили предателя, который в марте 2022 года навел российскую ракету на здание Харьковской ОВА. В результате погиб 31 человек.

Кроме того, в Украине задержали еще двух кремлевских приспешников, которые оправдывали российскую агрессию и ждали прихода оккупантов к власти. В настоящее время им избрана мера пресечения — содержание под стражей.