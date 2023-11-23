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СБУ ліквідувала у Росії харківського міліціонера-зрадника, — ЗМІ

23 листопада 2023 20:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ ліквідувала у Росії харківського міліціонера-зрадника, — ЗМІ
Служба безпеки України. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У російському Бєлгороді під час оперативного заходу було усунуто колишнього харківського поліцейського, відомого як зрадника Олександра Слісаренка. Він був заступником керівника окупаційного управління Харківської області.

Про це повідомляє "Думка" з посиланням на свої джерела.

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Що відомо про Олександра Слісаренка

У повідомленні йдеться, що Слісаренко, який раніше служив у міліції, з 2014 року виступав на підтримку проросійських акцій та так званого "антимайдану". У наступні роки він приєднався до військової агресії проти України, вступивши до лав російських озброєних формувань, у тому числі до спецпідрозділу "ЛНР", відомого як "Рись".

Із середини 2022 року Слісаренка було призначено на посаду заступника голови окупаційного уряду Харківської області під керівництвом Віталія Ганчева. За даними поліції, Слісаренко брав участь у воєнних злочинах Росії на захоплених територіях Харківської області.

Восени 2022 року Слісаренка за відсутності було звинувачено у державній зраді, оскільки він встиг втекти до Росії та перебував на території Білгорода.

У повідомленні також зазначається, що 16 листопада 2023 року у Бєлгороді стався вибух автомобіля Слісаренка. Від отриманих травм він помер. Є непідтверджена інформація про те, що його усунення було частиною спецоперації СБУ.

Олександр Слісаренко
Зрадник Олександр Слісаренко. Фото: "Миротворець"

Нагадаємо, що у Харкові довічно засудили зрадника, який у березні 2022 року навів російську ракету на будівлю Харківської ОВА. В результаті загинула 31 особа.

Крім того, в Україні затримали ще двох кремлівських поплічників, які виправдовували російську агресію і чекали на прихід окупантів до влади. Нині ним обрано запобіжний захід — утримання під вартою.

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