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СБУ объявила подозрение оккупанту, который приказал ударить по музею в Харьковской области

4 июля 2024 13:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ объявила подозрение оккупанту за авиаудар по музею Григория Сковороды в Харьковской области
Музей Григория Сковороды в Харьковской области после российского обстрела. Фото: gwaramedia.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому полковнику, приказавшему ударить по музею Григория Сковороды в Харьковской области. Речь идет об Иване Панченко — командире 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 4 июля.

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С начала полномасштабного вторжения фигурант принимает участие в организации и проведении воздушных атак на гражданские объекты Украины. Следствие установило, что в начале мая 2022 года Панченко отдал приказ на осуществление авиаудара по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине.

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Российский полковник Иван Панченко. Фото: СБУ

Тогда захватчики привлекли многоцелевой истребитель Су-35С, который выпустил по мемориальному комплексу турбореактивную противокорабельную ракету типа Х-35. В результате удара значительные повреждения получило здание музея, а его работник был тяжело ранен.

"По имеющимся данным, российский полковник продолжает командовать авиационными ударами по различным регионам Украины", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ заочно объявили Панченко о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, отданные приказа о совершении таких действий, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать российского военного преступника.

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Пост СБУ. Фото: скриншот
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Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ объявила подозрение мэру Волчанска Харьковской области, сотрудничавшему с российскими оккупантами. Во время захвата города врагом 67-летний мужчина занимал должность начальника Волчанского территориального управления временной гражданской администрации россиян.

Также в Сумской области Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности России. Она пыталась завербовать корректировщиков и готовила новую серию воздушных атак оккупантов.

СБУ война Харьковская область обстрелы оккупанты подозрение

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