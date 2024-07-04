СБУ объявила подозрение оккупанту за авиаудар по музею Григория Сковороды в Харьковской области

Музей Григория Сковороды в Харьковской области после российского обстрела. Фото: gwaramedia.com

Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому полковнику, приказавшему ударить по музею Григория Сковороды в Харьковской области. Речь идет об Иване Панченко — командире 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 4 июля.

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Подозрение российскому полковнику

С начала полномасштабного вторжения фигурант принимает участие в организации и проведении воздушных атак на гражданские объекты Украины. Следствие установило, что в начале мая 2022 года Панченко отдал приказ на осуществление авиаудара по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине.

Российский полковник Иван Панченко. Фото: СБУ

Тогда захватчики привлекли многоцелевой истребитель Су-35С, который выпустил по мемориальному комплексу турбореактивную противокорабельную ракету типа Х-35. В результате удара значительные повреждения получило здание музея, а его работник был тяжело ранен.

"По имеющимся данным, российский полковник продолжает командовать авиационными ударами по различным регионам Украины", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ заочно объявили Панченко о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, отданные приказа о совершении таких действий, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы найти и наказать российского военного преступника.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ объявила подозрение мэру Волчанска Харьковской области, сотрудничавшему с российскими оккупантами. Во время захвата города врагом 67-летний мужчина занимал должность начальника Волчанского территориального управления временной гражданской администрации россиян.

Также в Сумской области Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной службы безопасности России. Она пыталась завербовать корректировщиков и готовила новую серию воздушных атак оккупантов.