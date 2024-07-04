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СБУ оголосила підозру окупанту, який наказав вдарити по музею в Харківській області

4 липня 2024 13:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ оголосила підозру окупанту за авіаудар по музею Григорія Сковороди у Харківській області
Музей Григорія Сковороди у Харківській області після російського обстрілу. Фото: gwaramedia.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України оголосила підозру російському полковнику, який наказав ударити по музею Григорія Сковороди в Харківській області. Йдеться про Івана Панченка – командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу Збройних сил РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 4 липня.

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Підозра російському полковнику

З початку повномасштабного вторгнення фігурант бере участь в організації та проведенні повітряних атак на цивільні об’єкти України. Слідство встановило, що на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.

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Російський полковник Іван Панченко. Фото: СБУ 

Тоді загарбники залучили багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35. Внаслідок удару значних ушкоджень зазнала будівля музею, а його працівника було тяжко поранено.

"За наявними даними, російський полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України", — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ заочно оголосили Панченку про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.

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Допис СБУ. Фото: скриншот
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Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру меру Вовчанська Харківської області, який співпрацював з російськими окупантами. Під час захоплення міста ворогом 67-річний чоловік обіймав посаду начальника Вовчанського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації росіян.

Також у Сумській області Служба безпеки України затримала агентку Федеральної служби безпеки Росії. Вона намагалася завербувати коригувальників та готувала нову серію повітряних атак окупантів.

СБУ війна Харківська область обстріли окупанти підозра

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