СБУ оголосила підозру окупанту за авіаудар по музею Григорія Сковороди у Харківській області

Музей Григорія Сковороди у Харківській області після російського обстрілу. Фото: gwaramedia.com

Служба безпеки України оголосила підозру російському полковнику, який наказав ударити по музею Григорія Сковороди в Харківській області. Йдеться про Івана Панченка – командира 159-го винищувального авіаційного полку Західного військового округу Збройних сил РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 4 липня.

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Підозра російському полковнику

З початку повномасштабного вторгнення фігурант бере участь в організації та проведенні повітряних атак на цивільні об’єкти України. Слідство встановило, що на початку травня 2022 року Панченко віддав наказ на здійснення авіаудару по Національному музею Григорія Сковороди на Харківщині.

Російський полковник Іван Панченко. Фото: СБУ

Тоді загарбники залучили багатоцільовий винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу турбореактивну протикорабельну ракету типу Х-35. Внаслідок удару значних ушкоджень зазнала будівля музею, а його працівника було тяжко поранено.

"За наявними даними, російський полковник продовжує командувати авіаційними ударами по різних регіонах України", — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ заочно оголосили Панченку про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, віддані наказу про вчинення таких дій, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати російського воєнного злочинця.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру меру Вовчанська Харківської області, який співпрацював з російськими окупантами. Під час захоплення міста ворогом 67-річний чоловік обіймав посаду начальника Вовчанського територіального управління тимчасової цивільної адміністрації росіян.

Також у Сумській області Служба безпеки України затримала агентку Федеральної служби безпеки Росії. Вона намагалася завербувати коригувальників та готувала нову серію повітряних атак окупантів.