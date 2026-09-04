СБУ: задержана супружеская пара агентов ГРУ, мужчина служил в ВСУ

Злоумышленник, отчитывавшийся перед российскими кураторами. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове агентурную пару российской военной разведки — военнослужащего Сил обороны и его жену. Мужчина после мобилизации в ВСУ собирал для российских спецслужб информацию об украинской обороне, ПВО, РЭБ и энергетических объектах города. В то же время его безработная жена выявляла места дислокации украинских военных и отчитывалась перед куратором.

Об этом 4 сентября сообщила СБУ, передает Новини.LIVE.

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Как агент попал в украинскую армию

Как сообщает Служба безопасности Украины, харьковчанина завербовали представители российского ГРУ через его соседа, профессора местного университета. Ранее СБУ разоблачила преподавателя в координации российских ударов по Харькову. После задержания профессора мужчина, по заданию российских кураторов, мобилизовался в Силы обороны Украины. Его назначили солдатом резерва запасной роты боевого соединения.

Кроме того, мужчина отслеживал места расположения подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и фортификационных сооружений, которые использовались для обороны Харькова. Впоследствии он отмечал на картах места расположения местных теплоэлектроцентралей и ключевых электроподстанций, обеспечивающих электроэнергией Харьков и прилегающие районы.

Впоследствии военнослужащий привлек к шпионской деятельности свою безработную жену. Сначала она самостоятельно обходила город, чтобы выявлять места базирования украинских военных и передавать мужу полученную информацию. Позже женщина начала напрямую отчитываться перед российским куратором.

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ГРУ предложило пройти обучение на оператора БПЛА

Следующим заданием российских спецслужб для военнослужащего было пройти подготовку по направлению беспилотных систем и передать россиянам материалы, полученные во время обучения. По завершении курсов мужчина рассчитывал получить должность в подразделении БПЛА, что, в свою очередь, должно было позволить ему расширить возможности для сбора разведданных в пользу России.

Правоохранители поэтапно документировали деятельность агентов, после чего задержали обоих. Мужчину разоблачили во время очередной разведывательной вылазки, а его жену задержали по месту жительства.

Что обнаружила СБУ во время обысков у супругов

В ходе обысков у задержанных изъяли 12 смартфонов, четыре ноутбука и два планшета. СБУ отмечает — именно эти устройства агенты регулярно меняли для конспиративной связи с представителями российской военной разведки. Обоим фигурантам сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время мужчина и женщина находятся под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать государственных изменников, которые помогают российским спецслужбам совершать военные преступления против Украины. Мы писали, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в передаче россиянам информации об украинских военных. Особый интерес для россиян представляли запасные командные пункты и укрытия, которые могли стать целями для последующих ударов.

Новини.LIVE сообщали, что Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Ровенской области агента ФСБ, которого подозревают в корректировке российских ударов по региону и подготовке заказных убийств украинских военных. По материалам следствия, мужчина собирал координаты объектов Сил обороны, а впоследствии обратился к российскому куратору с просьбой передать ему оружие и боеприпасы для убийства украинских защитников.