СБУ: задержана супружеская пара агентов ГРУ, мужчина служил в ВСУ

СБУ задержала супружескую пару агентов ГРУ: мужчина служил в ВСУ
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Харькове агентурную пару российской военной разведки — военнослужащего Сил обороны и его жену. Мужчина после мобилизации в ВСУ собирал для российских спецслужб информацию об украинской обороне, ПВО, РЭБ и энергетических объектах города. В то же время его безработная жена выявляла места дислокации украинских военных и отчитывалась перед куратором.
Об этом 4 сентября сообщила СБУ, передает Новини.LIVE.
Как агент попал в украинскую армию
Как сообщает Служба безопасности Украины, харьковчанина завербовали представители российского ГРУ через его соседа, профессора местного университета. Ранее СБУ разоблачила преподавателя в координации российских ударов по Харькову. После задержания профессора мужчина, по заданию российских кураторов, мобилизовался в Силы обороны Украины. Его назначили солдатом резерва запасной роты боевого соединения.
Кроме того, мужчина отслеживал места расположения подразделений противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и фортификационных сооружений, которые использовались для обороны Харькова. Впоследствии он отмечал на картах места расположения местных теплоэлектроцентралей и ключевых электроподстанций, обеспечивающих электроэнергией Харьков и прилегающие районы.
Впоследствии военнослужащий привлек к шпионской деятельности свою безработную жену. Сначала она самостоятельно обходила город, чтобы выявлять места базирования украинских военных и передавать мужу полученную информацию. Позже женщина начала напрямую отчитываться перед российским куратором.
ГРУ предложило пройти обучение на оператора БПЛА
Следующим заданием российских спецслужб для военнослужащего было пройти подготовку по направлению беспилотных систем и передать россиянам материалы, полученные во время обучения. По завершении курсов мужчина рассчитывал получить должность в подразделении БПЛА, что, в свою очередь, должно было позволить ему расширить возможности для сбора разведданных в пользу России.
Правоохранители поэтапно документировали деятельность агентов, после чего задержали обоих. Мужчину разоблачили во время очередной разведывательной вылазки, а его жену задержали по месту жительства.
Что обнаружила СБУ во время обысков у супругов
В ходе обысков у задержанных изъяли 12 смартфонов, четыре ноутбука и два планшета. СБУ отмечает — именно эти устройства агенты регулярно меняли для конспиративной связи с представителями российской военной разведки. Обоим фигурантам сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. В настоящее время мужчина и женщина находятся под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Служба безопасности Украины продолжает разоблачать государственных изменников, которые помогают российским спецслужбам совершать военные преступления против Украины. Мы писали, что в Харькове правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в передаче россиянам информации об украинских военных. Особый интерес для россиян представляли запасные командные пункты и укрытия, которые могли стать целями для последующих ударов.
Новини.LIVE сообщали, что Служба безопасности Украины разоблачила и задержала в Ровенской области агента ФСБ, которого подозревают в корректировке российских ударов по региону и подготовке заказных убийств украинских военных. По материалам следствия, мужчина собирал координаты объектов Сил обороны, а впоследствии обратился к российскому куратору с просьбой передать ему оружие и боеприпасы для убийства украинских защитников.