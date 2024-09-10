СБУ задержала экс-чиновника Купянского городского совета

Работник СБУ стоит рядом с задержанным агитатором. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала бывшего чиновника Купянского городского совета в Харьковской области и агитаторшу из Херсона. Они оба добровольно пошли на сотрудничество с российскими захватчиками против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 10 сентября.

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Добровольно работали на Россию во время оккупации

Экс-чиновник Купянского городского совета во время оккупации громады добровольно поступил в местную так называемую администрацию, которую создали захватчики. Там он получил должность главного специалиста отдела строительства, где должен заниматься реконструкцией зданий, которые разрушили сами же российские войска. Сооружения должны были передать на нужды России. В частности, коллаборант "расквартировал" личный состав оккупационных группировок России и обустраивал их склады с боеприпасами.

Коллаборант из Купянска. Фото: СБУ

Предатель после деоккупации Купянска бежал в Харьков, где притворялся переселенцем во время пряток. Однако СБУ установила его местонахождение и задержала в арендуемой квартире.

Задержан агитатор из Херсона

Также СБУ задержала приспешницу россиян из Херсона. Она после оккупации пошла работать в оккупационный избирательный комитет. Там она стала членом мобильных групп голосования. Они занимались обходом жилья местных жителей и агитировали поддержать фейковый референдум.

Агитатор из Херсона. Фото: СБУ

Кроме того, предательница потребовала у людей подписаться в бюллетенях о присоединении региона к России.

Когда Херсон освободили ВСУ, приспешница оккупантов осталась в городе и пыталась избежать правосудия, однако ее нашли сотрудники СБУ.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении за коллаборационизм. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.