СБУ затримала експосадовця Куп'янської міської ради

Працівник СБУ стоїть поруч з затриманою агітаторкою. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала колишнього посадовця Куп'янської міськради на Харківщині та агітаторку з Херсона. Вони обоє добровільно пішли на співпрацю з російськими загарбниками проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ у вівторок, 10 вересня.

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Добровільно працювали на Росію під час окупації

Експосадовець Куп'янської міської ради під час окупації громади добровільно вступив до місцевої так званої адміністрації, яку створили загарбники. Там він отримав посаду головного спеціаліста відділу будівництва, де мав займатися реконструкцією будівель, які зруйнували самі ж російські війська. Споруди мали потім передати на потреби Росії. Зокрема, колаборант "розквартировував" особовий склад окупаційних угруповань Росії та облаштовував їхні склади з боєприпасами.

Колаборант з Куп'янська. Фото: СБУ

Зрадник після деокупації Куп'янська втік до Харкова, де вдавав із себе переселенця під час переховування. Однак СБУ встановила його місцеперебування та затримала у квартирі, яку він орендував.

Затримана агітаторка з Херсона

Також СБУ затримала поплічницю росіян з Херсона. Вона після окупації пішла працювати в окупаційний "виборчий комітет". Там вона стала членкинею мобільних груп голосування. Вони займалися обходом помешкань місцевих мешканців та агітували підтримати фейковий референдум.

Агітаторка з Херсона. Фото: СБУ

Окрім того, зрадниця вимагала у людей підписатися у бюлетенях про приєднання регіону до складу Росії.

Коли Херсон звільнили ЗСУ, поплічниця окупантів залишилась у місті та намагалася уникнути правосуддя, проте її знайшли працівники СБУ.

Наразі обом фігурантам повідомили про підозру за колабораціонізм. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.