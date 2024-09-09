Сколько предпринимателей открыли бизнес в Харькове — данные мэрии города

ТЦ "Барабашово". Иллюстративное фото: ТЦ "Барабашово"

В Харькове в течение января-августа 2024 8510 физических лиц-предпринимателей изъявили желание открыть собственное дело и официально зарегистрировали бизнес. Подавляющее число бизнесменов с деоккупированных территорий Украины.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковского городского совета в понедельник, 9 сентября.

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По информации Главного управления ГНС в Харьковской области, за этот же период 599 ФЛП избрали Харьков в качестве новой локации для своей деятельности и изменили свой налоговый адрес.

В то же время, как добавили в мэрии города, 6980 ФЛП в течение января-августа прекратили деятельность, а еще 598 предпринимателей переместили бизнес из Харькова в другой регион. Таким образом, по состоянию на 1 сентября количество физических лиц-предпринимателей в Харькове составило более 119,4 тыс. человек.

В Департаменте административных услуг и потребительского рынка мэрии Харькова подчеркнули, что, несмотря на вызовы военного времени, городские бизнесмены ищут новые возможности для возобновления деятельности, а мэрия города пытается создать все необходимые условия для возвращения бизнеса в Харьков.