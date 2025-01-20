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СБУ задержала генералов, которые "провалили" оборону Харьковщины

20 января 2025 14:08
Карина Приходько - Редактор
Оборона Харьковщины в 2024 году — СБУ и ГБР задержали генералов
Задержание генералов. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безопасности вместе с Государственным бюро расследования задержали генералов, которые ответственны за неудачную оборону Харьковщины во время наступления оккупантов в 2024 году. Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщили в СБУ в понедельник, 20 января.

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Задержание генералов, которые "провалили" оборону Харьковщины

Правоохранители задержали трех генералов, которые не обеспечили надлежащую защиту Харьковской области во время наступления оккупационной армии в мае 2024 года. Среди них:

  • бригадный генерал, занимавший должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков",
  • генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ,
  • полковник, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения.
генералы провалили оборону Харьковской области
Задержание генералов. Фото: СБУ
наступление на Харьковскую область
Задержание генералов. Фото: СБУ

Следствие установило, что чиновники не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время повторного наступления оккупантов на областной центр. Кроме того, они нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности военных соединений и подразделений ОТУ.

"В ходе боя должностные лица не использовали весь арсенал возможных мер для отражения и остановки наступления агрессора. Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где сейчас продолжаются ожесточенные бои", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет генералов

На основании всех собранных доказательств генералов задержали. Им будет сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • небрежное отношение к воинской службе, совершенное в условиях военного положения;
  • организация самовольного оставления поля боя;

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве задержали людей, которые готовили убийство заместителя Ляшко. Им грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также мы писали, что в Харьковской области подрядчик недостроил фортификации за 10 млн грн.

СБУ россияне Харьковская область война в Украине наступление генерал

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15:04 Экскомандира 155 бригады задержали и готовят подозрение — детали

15:00 На Львовщине мужчина нанес удары собеседнику — решение суда

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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14:41 Экс-чиновник Минсоцполитики получил подозрение — в чем причина

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