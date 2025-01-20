Оборона Харьковщины в 2024 году — СБУ и ГБР задержали генералов

Задержание генералов. Фото: СБУ

Служба безопасности вместе с Государственным бюро расследования задержали генералов, которые ответственны за неудачную оборону Харьковщины во время наступления оккупантов в 2024 году. Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщили в СБУ в понедельник, 20 января.

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Правоохранители задержали трех генералов, которые не обеспечили надлежащую защиту Харьковской области во время наступления оккупационной армии в мае 2024 года. Среди них:

бригадный генерал, занимавший должность командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Харьков",

генерал-лейтенант, который был командиром 125-й отдельной бригады Теробороны ВСУ,

полковник, который ранее возглавлял 415-й батальон этого соединения.

Задержание генералов. Фото: СБУ

Задержание генералов. Фото: СБУ

Следствие установило, что чиновники не подготовили оборону приграничных районов Харьковщины и потеряли управление боем во время повторного наступления оккупантов на областной центр. Кроме того, они нарушили требования боевых уставов при подготовке оборонительных рубежей в зоне ответственности военных соединений и подразделений ОТУ.

"В ходе боя должностные лица не использовали весь арсенал возможных мер для отражения и остановки наступления агрессора. Это привело к захвату части территории восточного региона Украины, где сейчас продолжаются ожесточенные бои", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет генералов

На основании всех собранных доказательств генералов задержали. Им будет сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

небрежное отношение к воинской службе, совершенное в условиях военного положения;

организация самовольного оставления поля боя;

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Киеве задержали людей, которые готовили убийство заместителя Ляшко. Им грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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