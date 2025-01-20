Оборона Харківщини в 2024 році — СБУ та ДБР затримали генералів

Затримання генералів. Фото: СБУ

Служба безпеки разом з Державним бюро розслідування затримали генералів, які відповідальні за невдалу оборону Харківщини під час наступу окупантів у 2024 році. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої.

Про це повідомили в СБУ у понеділок, 20 січня.

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Правоохоронці затримали трьох генералів, які не забезпечили належний захист Харківської області під час наступу окупаційної армії у травні 2024 року. Серед них:

бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків",

генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ,

полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.

Затримання генералів. Фото: СБУ

Затримання генералів. Фото: СБУ

Слідство встановило, що посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу окупантів на обласний центр. Крім того, вони порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ.

"У ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання чекає на генералів

На підставі усіх зібраних доказів генералів затримали. Їм буде повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану;

організація самовільного залишення поля бою.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали людей, які готували вбивство заступника Ляшка. Їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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