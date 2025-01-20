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СБУ затримала генералів, які "провалили" оборону Харківщини

20 січня 2025 14:08
Карина Приходько - Редактор
Оборона Харківщини в 2024 році — СБУ та ДБР затримали генералів
Затримання генералів. Фото: СБУ
Карина Приходько - Редактор

Служба безпеки разом з Державним бюро розслідування затримали генералів, які відповідальні за невдалу оборону Харківщини під час наступу окупантів у 2024 році. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої.

Про це повідомили в СБУ у понеділок, 20 січня. 

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Затримання генералів, які "провалили" оборону Харківщини

Правоохоронці затримали трьох генералів, які не забезпечили належний захист Харківської області під час наступу окупаційної армії у травні 2024 року. Серед них:

  • бригадний генерал, який обіймав посаду командувача оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) "Харків",
  • генерал-лейтенант, який був командиром 125-ї окремої бригади Тероборони ЗСУ,
  • полковник, який раніше очолював 415-й батальйон цього з’єднання.
генерали провалили оборону Харківської області
Затримання генералів. Фото: СБУ
наступ на Харківську область
Затримання генералів. Фото: СБУ

Слідство встановило, що посадовці не підготували оборону прикордонних районів Харківщини і втратили управління боєм під час повторного наступу окупантів на обласний центр. Крім того, вони порушили вимоги бойових статутів при підготовці оборонних рубежів у зоні відповідальності військових з’єднань та підрозділів ОТУ.

"У ході бою посадовці не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу агресора. Це призвело до захоплення частини території східного регіону України, де наразі тривають запеклі бої", — йдеться у повідомленні. 

Яке покарання чекає на генералів

На підставі усіх зібраних доказів генералів затримали. Їм буде повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану;
  • організація самовільного залишення поля бою. 

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали людей, які готували вбивство заступника Ляшка. Їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.  

Також ми писали, що у Харківській області підрядник недобудував фортифікації за 10 млн грн. 

СБУ росіяни Харківська область війна в Україні наступ генерал

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15:04 Екскомандира 155 бригади затримали та готують підозру — деталі

15:00 На Львівщині чоловік завдав ударів співрозмовнику — рішення суду

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:53 Одноразова виплата за загиблих військових — як оформити одеситам

14:41 Експосадовець Мінсоцполітики отримав підозру — в чому причина

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