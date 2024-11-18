Теракты в Харькове — СБУ задержала агентов РФ, которые готовили диверсии

Один из российских агентов, задержанный в Харькове. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Харькове группу агентов российской военной разведки. Они взорвали автомобиль с военным ВСУ и готовили новые теракты.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в понедельник, 18 ноября.

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В июне 2024 года агенты РФ взорвали автомобиль украинского защитника. Военнослужащий получил тяжелые ранения.

"Для совершения теракта фигуранты отследили место парковки машины в Харькове и заложили под нее самодельное взрывное устройство", — отмечают в СБУ.

Сообщение СБУ о разоблачении группы российских агентов. Фото: скриншот

Контрразведка Службы безопасности разоблачила преступников. Работали на РФ четверо местных жителей: харьковский инженер-программист, бывший военный и двое безработных. Их деятельность координировал боец так называемой ДНР.

Готовили еще один теракт

После того как российские агенты взорвали машину украинского защитника, они готовили еще один теракт. Фигуранты сделали взрывное устройство и пытались спрятать его в заранее обустроенном тайнике.

"Одновременно фигуранты получили задание отследить и пустить под откос железнодорожный поезд, перевозивший военную технику ВСУ на передовую", — информирует СБУ.

Задержание одного из российских агентов. Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала всех четырех участников группы. Одного из фигурантов — "на горячем", когда он пытался спрятать коробку со взрывчаткой.

Остальные агенты были задержаны по адресам их проживания. В ходе обысков у них изъяли взрывчатку, а также мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным.

Взрывчатка, которую пытался установить один из агентов РФ. Фото: СБУ

Четверым фигурантам сообщили о подозрении

Следователи сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Также рассматривают вопросы дополнительной квалификации преступлений агентов по ст. 113 (диверсия) и 258 (террористический акт). Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, суд вынес приговор коллаборанту из Харьковской области. Он транслировал российские телеканалы во время оккупации Купянска.

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