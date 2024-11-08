Окупація Куп'янська - чоловік транслював телеканали РФ

Затримання колаборанта. Фото: СБУ

В Україні судили колаборанта з Харківської області. Під час окупації Куп'янська він транслював російські телеканали.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

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Транслював телеканали РФ

Мешканець Куп'янська співпрацював з ворогом під час окупації регіону на початку повномасштабної війни у 2022 році. Він колишній інженер радіотелестанції на території району, а після захоплення громади забезпечив трансляцію телеканалів Росії: "Перший канал", "НТВ" та "Росія-1".

"Щоб налагодити мовлення ворожих інформресурсів колаборант підпільно використовував частоти цифрового ефірного телебачення України", — уточнили в СБУ.

Крім того, він дав інтерв’ю російській пропагандистці Мар’яні Наумовій у червні 2022 року. Вона закликала захопити Україну та вчиняти масові репресії проти її громадян, зокрема дітей.

Колаборант вихваляв режим Кремля та висловив сподівання щодо окупації всієї Харківщини. Також він брав участь у зйомках постановочного сюжету про нібито надання місцевим жителям "гумдопомоги" з Росії.

Правоохоронці затримали ворожого поплічника в його квартирі, де він ховався від правосуддя після деокупації Куп'янська. Під час суду його визнали винним у колабораційній діяльності та виправдовування російської агресії.

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Нагадаємо, у Харкові викрили 38-річного чоловіка, який у соцмережах відкрито підтримував збройну агресію Росії.

Також на Харківщині місцева жителька публічно заперечувала здійснення збройної агресії Росією проти України та чекала повторної окупації свого населеного пункту, її судили.