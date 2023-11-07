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СБУ задержала предателя, который навел вражескую ракету на мирных жителей Харькова

7 ноября 2023 11:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
СБУ задержала предателя, который навел вражескую ракету на мирных жителей Харькова
Задержание предателя в Харькове. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Служба безопасности Украины задержала предателя, который навел "Искандер" на жилые дома в центре Харькова. Как известно, он являлся агентом главного управления генштаба вооруженных сил России (ГРУ).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Последствия ракетного удара в Харькове

Отмечается, что ракетная атака на город произошла 6 октября. В результате удара погибли двое мирных жителей, среди которых 10-летний мальчик.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что в результате обстрела в Киевском районе Харькова были ранены 12 жителей.

"Удар пришелся на центральную часть города, поврежден ряд жилых домов, офисных помещений и агентство телевидения", — отметили в сообщении.

Преступная схема предателя

Чтобы подготовиться к ракетной атаке, российский агент передал оккупантам электронные координаты "целей" с привязкой к местности.

мужчина наводил искандеры на Харьков
Переписка предателя с российской спецслужбой. Фото: СБУ

Следователи говорят, что предателем оказался мужчина, работавший мастером на местном предприятии, которое производит автодороги и мосты. Российской спецслужбе удалось завербовать его через Телеграмм.

мужчина наводил искандеры на Харьков
Переписка предателя с российской спецслужбой. Фото: СБУ

"Под видом рабочих поездок агент фиксировал места базирования и перемещения украинских войск на территории региона. Полученную информацию передавал в российское ГРУ через "связного" с временно оккупированной части на востоке Украины. Им оказался один из бывших главарей террористической организации "ЛНР" по прозвищу "Шаман", которому СБУ ранее сообщила о подозрении", — добавили в сообщении.

мужчина наводил искандеры на Харьков
Переписка предателя с российской спецслужбой. Фото: СБУ
мужчина наводил искандеры на Харьков
Переписка предателя с российской спецслужбой. Фото: СБУ

Во время обыска у задержанного правоохранителям удалось обнаружить:

  • 4 мобильных телефона и 7 sim-карт разных мобильных операторов с доказательствами переписки с агрессором;
  • банковские карточки, на которые российское ГРУ направляло средства предателю;
  • свыше 10 тыс. долл., полученных преступным путем.

Наказание для вражеского агента

Вражескому агенту сообщили о подозрении в государственной измене, которое было совершено в условиях военного положения.

мужчина наводил искандеры на Харьков
Разоблачение вражеского агента. Фото: СБУ

"В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — подытожили в пресс-службе СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала "крота" ФСБ, устроившегося в Запорожскую ОВА, чтобы "сливать" информацию об ВСУ на юге Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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