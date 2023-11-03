У Харкові судитимуть голову ВЛК та його поплічників за організацію схеми для ухилянтів

Правоохоронці на місці інциденту. Фото: Харківська обласна прокуратура

Новобаварська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальні акти стосовно голови військово-лікарської комісії за фактом службового підроблення, якого звинувачують в організації схеми для ухилянтів. У справі також фігурують двоє членів ВЛК та співробітник лікарні за фактом складання та використання свідомо підроблених офіційних документів.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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За даними слідства, голова військово-лікарської комісії однієї з лікарень Харківської області, діючи спільно з іншими членами ВЛК та співробітником медичної установи, допомагав військовозобов’язаним ухилятися від призову.

Правоохоронці вилучають неправомірно отримані гроші. Джерело: Харківська обласна прокуратура

Лікарі за грошову винагороду видавали громадянам призовного віку висновки лікарів, акти дослідження здоровʼя та довідки ВЛК про визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я. На підставі цих документів військовозобов’язані отримували право на звільнення від призову.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в Харківській області судитимуть двох працівників цвинтаря, які у серпні вимагали хабаря за безперешкодне виділення місця для поховання. Також повідомлялося, що СБУ блокувала схему ухилення від мобілізації, розроблену начальником військкомату та головою ВЛК одного з харківських ТЦК СП.