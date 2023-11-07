СБУ затримала зрадника, який навів ворожу ракету на мирних жителів Харкова

Затримання зрадника у Харкові. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала зрадника, який навів "Іскандер" на житлові будинки у центрі Харкова. Як відомо, він був агентом головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Наслідки ракетного удару в Харкові

Зазначається, що ракетна атака на місто сталася 6 жовтня. Внаслідок удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопчик.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок обстрілу в Київському районі Харкова було поранено 12 жителів.

"Удар прийшовся на центральну частину міста, пошкоджено низку житлових будинків, офісних приміщень та агенцію телебачення", — зазначили у повідомленні.

Злочинна схема зрадника

Для того, аби підготуватися до ракетної атаки, російський агент передав окупантам електронні координати "цілей" з прив’язкою до місцевості.

Листування зрадника з російською спецслужбою. Фото: СБУ

Слідчі кажуть, що зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, яке виготовляє автодороги та мости. Російській спецслужбі вдалося завербувати його через Телеграм.

Листування зрадника з російською спецслужбою. Фото: СБУ

"Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Отриману інформацію передавав до російського ГРУ через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру", — додали у повідомленні.

Листування зрадника з російською спецслужбою. Фото: СБУ

Листування зрадника з російською спецслужбою. Фото: СБУ

Під час обшуку у затриманого правоохоронцям вдалося знайти:

4 мобільні телефони та 7 sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором;

банківські картки, куди російське ГРУ надсилало кошти зраднику;

понад 10 тис. дол., які були одержані злочинним шляхом.

Покарання для ворожого агента

Наразі ворожому агенту повідомили про підозру у державній зраді, яку було вчинено в умовах воєнного стану.

Викриття ворожого агента. Фото: СБУ

"Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — підсумували в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала "крота" ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Йому загрожує до 12 років тюрми.