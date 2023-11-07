Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow СБУ затримала зрадника, який навів ворожу ракету на мирних жителів Харкова arrow

СБУ затримала зрадника, який навів ворожу ракету на мирних жителів Харкова

7 листопада 2023 11:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
СБУ затримала зрадника, який навів ворожу ракету на мирних жителів Харкова
Затримання зрадника у Харкові. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Служба безпеки України затримала зрадника, який навів "Іскандер" на житлові будинки у центрі Харкова. Як відомо, він був агентом головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Читайте також:

Наслідки ракетного удару в Харкові

Зазначається, що ракетна атака на місто сталася 6 жовтня. Внаслідок удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопчик.

В Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок обстрілу в Київському районі Харкова було поранено 12 жителів.

"Удар прийшовся на центральну частину міста, пошкоджено низку житлових будинків, офісних приміщень та агенцію телебачення", — зазначили у повідомленні.

Злочинна схема зрадника

Для того, аби підготуватися до ракетної атаки, російський агент передав окупантам електронні координати "цілей" з прив’язкою до місцевості.

чоловік наводив іскандери на Харків
Листування зрадника з російською спецслужбою. Фото: СБУ

Слідчі кажуть, що зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, яке виготовляє автодороги та мости. Російській спецслужбі вдалося завербувати його через Телеграм.

чоловік наводив іскандери на Харків
Листування зрадника з російською спецслужбою. Фото: СБУ

"Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Отриману інформацію передавав до російського ГРУ через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру", — додали у повідомленні.

чоловік наводив іскандери на Харків
Листування зрадника з російською спецслужбою. Фото: СБУ
чоловік наводив іскандери на Харків
Листування зрадника з російською спецслужбою. Фото: СБУ

Під час обшуку у затриманого правоохоронцям вдалося знайти:

  • 4 мобільні телефони та 7 sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором;
  • банківські картки, куди російське ГРУ надсилало кошти зраднику;
  • понад 10 тис. дол., які були одержані злочинним шляхом.

Покарання для ворожого агента

Наразі ворожому агенту повідомили про підозру у державній зраді, яку було вчинено в умовах воєнного стану.

чоловік наводив іскандери на Харків
Викриття ворожого агента. Фото: СБУ

"Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — підсумували в пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала "крота" ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі