СБУ затримала зрадника, який навів ворожу ракету на мирних жителів Харкова
Служба безпеки України затримала зрадника, який навів "Іскандер" на житлові будинки у центрі Харкова. Як відомо, він був агентом головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ).
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Наслідки ракетного удару в Харкові
Зазначається, що ракетна атака на місто сталася 6 жовтня. Внаслідок удару загинуло двоє мирних жителів, серед яких 10-річний хлопчик.
В Офісі генерального прокурора уточнили, що внаслідок обстрілу в Київському районі Харкова було поранено 12 жителів.
"Удар прийшовся на центральну частину міста, пошкоджено низку житлових будинків, офісних приміщень та агенцію телебачення", — зазначили у повідомленні.
Злочинна схема зрадника
Для того, аби підготуватися до ракетної атаки, російський агент передав окупантам електронні координати "цілей" з прив’язкою до місцевості.
Слідчі кажуть, що зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, яке виготовляє автодороги та мости. Російській спецслужбі вдалося завербувати його через Телеграм.
"Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону. Отриману інформацію передавав до російського ГРУ через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини на сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру", — додали у повідомленні.
Під час обшуку у затриманого правоохоронцям вдалося знайти:
- 4 мобільні телефони та 7 sim-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором;
- банківські картки, куди російське ГРУ надсилало кошти зраднику;
- понад 10 тис. дол., які були одержані злочинним шляхом.
Покарання для ворожого агента
Наразі ворожому агенту повідомили про підозру у державній зраді, яку було вчинено в умовах воєнного стану.
"Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — підсумували в пресслужбі СБУ.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала "крота" ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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