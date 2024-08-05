Война в Украине - египтяне воюют на Харьковщине

Египетские военные. Фото иллюстративное: PICRYL

На Харьковском направлении российские захватчики привлекают иностранных наемников. В частности, украинские защитники среди них зафиксировали граждан Египта.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Харьков" в воскресенье, 4 августа.

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"В Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью БпЛА, проводит перемещение личного состава. Отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города", — сообщили украинские военные.

При этом украинское командование отмечает, что к ведению боевых действий враг привлекает иностранных наемников, в частности граждан Египта.