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Мошенник из Харькова обманывал людей, требуя деньги за трудоустройство в ЕС

27 декабря 2023 15:42
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Мошенник из Харькова обманывал людей, требуя деньги за трудоустройство в ЕС
Полиция задержала мошенника из Харькова. Фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении мужчине, который обманывал людей под видом трудоустройства в ЕС. За посреднические услуги мошенник требовал от 4 до 15 тыс. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным следствия, в течение 2023 года харьковчанин размещал на сайтах фейковые объявления с предложениями по трудоустройству в странах Европейского Союза.

"Главным условием подозреваемого была подписка за получение пакета документов за бронирование вакансии и страхование для дальнейшей работы. Суммы были разные: от 4000 до 15000 гривен. После получения денег на банковскую карту злоумышленник исчезал", — сообщили в Харьковской прокуратуре.

Изъятые у мошенника средства. Фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Злоумышленником оказался 26-летний мужчина из Харькова. Ему сообщено о подозрении по фактам мошенничества (ч. ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Одессе разоблачили мошенников, притворявшихся волонтерами. Преступная группировка собирала средства вроде бы для помощи военным на фронте, однако использовали их для своих нужд.

Мы также сообщали, что мошенники придумали новый способ, как выманить средства у украинцев через SMS.

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