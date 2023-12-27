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Шахрай з Харкова ошукував людей, вимагаючи гроші за працевлаштування у ЄС

27 грудня 2023 15:42
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Шахрай з Харкова ошукував людей, вимагаючи гроші за працевлаштування у ЄС
Поліція затримала шахрая з Харкова. Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру чоловіку, який ошукував людей під виглядом працевлаштування у ЄС. За посередницькі послуги шахрай вимагав від 4 до 15 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

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За даними слідства, протягом 2023 року харківʼянин розміщував на сайтах фейкові оголошення з пропозиціями працевлаштування у країнах Європейського Союзу.

"Головною умовою підозрюваного була передплата за отримання пакета документів за бронювання вакансії та страхування для подальшої роботи. Суми були різні: від 4000 до 15000 гривень. Після отримання грошей на банківську картку зловмисник зникав", — повідомили в Харківській прокуратурі.

Вилучені у шахрая кошти. Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

Зловмисником виявився 26-річний чоловік з Харкова. Йому повідомлено про підозру за фактами шахрайства (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. 

Нагадаємо, в Одесі викрили шахраїв, які прикидалися волонтерами. Злочинне угруповання збирало кошти начебто для допомоги військовим на фронті, однак використовували їх для своїх потреб. 

Ми також повідомляли, що шахраї придумали новий спосіб, як видурити кошти в українців через SMS.

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