Шахрай з Харкова ошукував людей, вимагаючи гроші за працевлаштування у ЄС

Поліція затримала шахрая з Харкова. Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру чоловіку, який ошукував людей під виглядом працевлаштування у ЄС. За посередницькі послуги шахрай вимагав від 4 до 15 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

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За даними слідства, протягом 2023 року харківʼянин розміщував на сайтах фейкові оголошення з пропозиціями працевлаштування у країнах Європейського Союзу.

"Головною умовою підозрюваного була передплата за отримання пакета документів за бронювання вакансії та страхування для подальшої роботи. Суми були різні: від 4000 до 15000 гривень. Після отримання грошей на банківську картку зловмисник зникав", — повідомили в Харківській прокуратурі.

Вилучені у шахрая кошти. Фото: пресслужба Харківської обласної прокуратури

Зловмисником виявився 26-річний чоловік з Харкова. Йому повідомлено про підозру за фактами шахрайства (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одесі викрили шахраїв, які прикидалися волонтерами. Злочинне угруповання збирало кошти начебто для допомоги військовим на фронті, однак використовували їх для своїх потреб.

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