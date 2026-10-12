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Главная Харьков Сибига: РФ нарушила энергетическое перемирие, нанеся удар по ТЭЦ в Харькове

Сибига: РФ нарушила энергетическое перемирие, нанеся удар по ТЭЦ в Харькове

Ua ru
12 октября 2026 00:02
Сибига сообщил Германии об ударе РФ по ТЭЦ-5 в Харькове
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 11 октября во время телефонного разговора с федеральным министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем сообщил об ударе российских войск по ТЭЦ-5 в Харькове. По словам главы украинского МИД, атака произошла через несколько часов после объявления энергетического перемирия, поэтому Россия фактически нарушила его сразу же после объявления. 

Об этом сообщили в МИД Украины, передает Новини.LIVE.

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Удар по ТЭЦ-5 в Харькове и энергетическое перемирие

В ходе беседы Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к полному энергетическому перемирию. В то же время он подчеркнул, что для этого Россия должна прекратить удары по украинским энергетическим объектам.

"На российский террор необходимо отвечать силой, единством и решимостью", — заявил министр.

Сибига призвал партнеров усилить давление на Москву. Среди необходимых шагов он назвал предоставление Украине дополнительных пакетов военной помощи, открытие переговорных кластеров по вступлению в Европейский Союз и полное использование замороженных российских активов.

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Поддержка Германии

Сибига поблагодарил Германию за поддержку Украины и подчеркнул взаимную выгоду от сотрудничества в энергетической сфере, совместного производства оборонной продукции и восстановления Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что вечером 11 октября российские войска нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове. Это произошло после заявления президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Украиной и Россией об энергетическом перемирии.

Новини.LIVE также писали, что президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что важно не только объявить перемирие, но и обеспечить его выполнение на практике.

Харьков МИД Андрей Сибига ТЭЦ перемирие Россия
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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